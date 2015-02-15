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Bakan İslam'a, Özgecan'ın ailesine taziye sonrası kadınlardan protesto

Bakan İslam basın mensuplarına açıklama yaparken bir grup kadın 'İdam istiyoruz' diye bağırdı

15 Şubat 2015 18:37

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, hunharca öldürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın Mersin'de oturan ailesine taziyeye geldi. Ziyaretin ardından Bakan İslam basın mensuplarına açıklama yaparken bir grup kadın 'İdam istiyoruz' diye bağırdı. İslam, kendilerini dikkate almayıp açıklamasına devam edince kadınlar tarafından yuhalanarak protesto edildi.

Zaman’da yer alan habere göre, Özgecan Aslan'ın ailesini ziyaret etmek için Adana Havaalanı'na gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, burada aileyi ziyaretten dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak ile görüştü. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan İslam, Özgecan Aslan'ın öldürülmesinden sonra insanların idamın tekrar getirilmesi yönündeki taleplerin hatırlatılması üzerine, "Bunların hepsini oturur, konuşuruz arkadaşlar. Şimdi bir Taziyemizi sunalım. Birlikte ağlamaya geldik" dedi.

 

Korumaları uzaklaştırdı

 

Bakan İslam daha sonra karayoluyla Mersin'e geçti. Kızları öldürülen Songül ve Mehmet Aslan çiftinin Barış Mahallesi'ndeki evine giden Bakan İslam, yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından taziye çadırının önünde açıklama yaparak gazetecilerin sorularını cevapladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, açıklama yaparken bir grup kadın 'İdam istiyoruz' diye bağırdı. İslam'ın kadınların bu sözlerine tepkisiz kalıp açıklamasına devam etmesi üzerine kadınlar bu kez 'yuh' çekerek tepki göstermeye başladı. Bunun üzerine korumalar kadınları uyarırken, kadınlar da 'Bizler ölüyoruz, bizleri koruyun' diye korumalara tepki gösterdi. Çevredeki erkeklerin de kadınlara destek vermesiyle ortam bir anda gerginleşti.

Bakan Ayşenur İslam açıklamasını aceleyle tamamladı ve korumaları tarafından geldiği minibüse bindirildi. Korumaların eskortluğunda Bakan Ayşenur İslam'ı taşıyan minibüs hızlı bir şekilde evin bulunduğu sokaktan ayrıldı.

Konvoyun çıkışı sırasında koruma araçlarından biri 20- 25 yaşlarında bir gencin ayağının üzerinden geçti. Yanındakiler tarafından kaldırıma oturtulan gence ilk müdahaleyi doktor olduğunu söyleyen bir kişi yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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