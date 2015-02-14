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Ekonomi Bakanı Zeybekci: İdam cezasını geri getirmemiz gerekiyor

Mersin’de işlenen Özgecan Aslan cinayetine bir tepki de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den geldi

14 Şubat 2015 22:23

Mersin’de Özgecan Aslan'ın öldürülmesine tepki gösteren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci "idam cezasını geri getirmemiz gerekiyor" dedi.

Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüste tecavüze kalkışılıp defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak bir dereye atılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan için ülke genelinde tepkiler devam ederken, bir tepkide Ekonomi Bakanı Nihat Zeybeci’den geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Zeybekci "Özgecan Aslan gibi insanlığın katledildiği cinayetler için idam cezasını getirmeyi hassasiyetle tartışmamız ve getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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