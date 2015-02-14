Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan Özgecan'ın ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüste tecavüze kalkışılıp defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak bir dereye atılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın ailesini arayarak baş sağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, acılı aileyi önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de eşi Emine Erdoğan aradı.

Erdoğan çiftinin, Özgecan'ın annesi Songül Aslan ile yaptıkları görüşmede, cinayeti şiddetle kınadıklarını ve genç kızın vefatından son derece müteessir olduklarını ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da sabır ve metanet diledikleri öğrenildi.

Anne Aslan'ın da kendilerini ayrı ayrı arayarak ailenin acısını paylaşmalarından ve sergilenen duyarlılıktan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

'Katillerinin gerekli cezayı alması için her şey yapılacaktır'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Özgecan'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Davutoğlu, "Bu alçakça saldırının katillerinin gerekli cezayı alması için her şey yapılacaktır" dedi.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Ahmet Davutoğlu, il kongreleri için gittiği Karadeniz turu sırasında cinayete kurban giden Özgecan'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Başbakan Davutoğlu'nun, Özgecan'ın annesi Songül Aslan'a "Bu alçakça saldırının katillerinin gerekli cezayı alması için her şey yapılacaktır" dediği ve her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını söylediği öğrenildi.

