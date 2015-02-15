Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızları Özgecan’ın ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Tarsus’ta öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sümeyye Erdoğan, "Bizim asıl amacımız bu canilerin, bu canavarların en ciddi ve etkili şekilde cezalarını almaları. Biz bunun peşinde olacağız" dedi.

AA’da yer alan habere göre, Adana’ya uçakla gelen, karayoluyla Mersin’e geçen Sümeyye Erdoğan, Esra Albayrak ve KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, taziye evini ziyaret etti. Anne Songül Aslan’ın elini öperek başsağlığı ve sabır dileyen Erdoğan ve Albayrak, gözü yaşlı annenin acısını paylaştıklarını belirtti. Erdoğan ve Albayrak, “Allah sizi kötü insanlardan korusun” diyen anneyi, ellerini tutarak teskin etmeye çalıştı.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Songül Aslan, şöyle konuştu:

“Melek yüzlü kızım benim, canilerle mücadele etmiş, ne emeklerle büyüttüm ben onları, ne zorluklarla büyüttüm çocuklarımı okusunlar diye. İyi yerlerde, iyi bir yerde meslek sahibi olsunlar diye. Bir cani gelip çocuğuma nasıl kıyıyor. Çocuğuma ‘eline, diline sahip ol’ derdim. Bu niyetle yetiştirdim onları. Çocuğum namusunu korumak için kendini feda etmiş. Bunların, cezalarını en şiddetle çekilmesini istiyorum. Benim çocuğum bunu hak etmedi. Çocuğumun tek suçu dolmuşa binip evine gelmek. Benim çocuğumu elimden kimse alamaz. Buna akıl sır erdiremiyorum, düşündükçe deli oluyorum. Böyle bir hakları yok.”

Esra Albayrak: Hep yanınızda olacağız

Annenin konuşması sırasında onu sakinleştirmeye çalışan Esra Albayrak, “Allah sabır versin” dedi. Sümeyye Erdoğan da “Senin her zaman yanında olacağız” ifadesini kulandı.

KADEM Başkanı Yılmaz ise gözyaşları içinde anneye şunları söyledi:

“Songül Hanım, hiç merak etmeyin biz, gereken neyse kadınlar olarak canımızla başımızla bu caninin, o vahşinin en ağır şekilde yargılanması, cezasını alması için elimizden geleni yapacağız. Bunu takip edeceğiz. Asla bu işin peşini bırakmayacağız. Ben de bir anneyim. Kadınlar, sivil toplum örgütleri, devlet olarak, toplum olarak, hepimiz üzüntünü kalbimizin en derinlerinde yaşıyoruz. Rabbim sana çok büyük sabır versin ama sen de bırakmayacaksın bu mücadeleyi. Sen de bize bu mücadelede yardım edeceksin. Kızın için yapacaksın bunu.”

Sümeyye Erdoğan: Kelimelerle ifade etmek çok zor

Daha sonra basına kapalı devam eden ziyarette, taziye evinde Kur’an-ı Kerim okundu. Yaklaşık 1 saat süren ziyaret sonrası Sümeyye Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çok acı bir durumu kelimelerle ifade etmenin zor olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Çok korkunç bir durum. Biz olabildiğince acılarını paylaşmak için buraya geldik. Çok güzel ve asil insanlar. Bizim asıl amacımız bu canilerin, bu canavarların en ciddi ve etkili şekilde cezalarını almaları. Biz bunun peşinde olacağız. Biz KADEM olarak da buradayız aynı zamanda. Dernek olarak da bunun takipçisi olacağız. Elimizden geleni yapacağız.”