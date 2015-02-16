T24 LogoT24 Logo
Gündem

Acun Ilıcalı, Özgecan tweeti tepki çeken Nihat Doğan'ı Survivor'a götürmüyor

Doğan'ın attığı tweet sonrası Twitter'da binlerce insan #NihatVarsaSurvivorBoykot etiketiyle kampanya başlatmıştı

16 Şubat 2015 10:51

Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili tweetleri tepki çeken Nihat Doğan, Survivor kadrosundan çıkarıldı. Acun Ilıcalı, Doğan'ı adaya götürmüyor.

Özgecan Aslan'ın vahşice katledilmesi Türkiye’yi derinden yaraladı. Sosyal medyada konu hakkında milyonlarca paylaşım yapılırken türkücü Nihat Doğan’ın attığı “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” şeklindeki tweeti tepki çekti. Doğan, tepkiler sonrası tweeti sildi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Acun Ilıcalı da gelen tepkiler üzerine Nihat Doğan'ı Survivor kadrosundan çıkardı.

Doğan'ın attığı tweet sonrası Twitter'da binlerce insan #NihatVarsaSurvivorBoykot etiketiyle kampanya başlatmıştı.

ETİKETLER

nihat doğansurvivorözgecan aslantwittertweet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24