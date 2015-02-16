Acun Ilıcalı, Özgecan tweeti tepki çeken Nihat Doğan'ı Survivor'a götürmüyor

Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili tweetleri tepki çeken Nihat Doğan, Survivor kadrosundan çıkarıldı. Acun Ilıcalı, Doğan'ı adaya götürmüyor.

Özgecan Aslan'ın vahşice katledilmesi Türkiye’yi derinden yaraladı. Sosyal medyada konu hakkında milyonlarca paylaşım yapılırken türkücü Nihat Doğan’ın attığı “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” şeklindeki tweeti tepki çekti. Doğan, tepkiler sonrası tweeti sildi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Acun Ilıcalı da gelen tepkiler üzerine Nihat Doğan'ı Survivor kadrosundan çıkardı.

Doğan'ın attığı tweet sonrası Twitter'da binlerce insan #NihatVarsaSurvivorBoykot etiketiyle kampanya başlatmıştı.