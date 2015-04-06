'Özgecan Aslan'ın katili cezaevinde öldürüldü' iddiası yalanlandı

Mersin'de Özgecan Aslan'ı vahşice öldüren katil zanlısı Suphi Altındöken'in hücresinde ölü bulunduğu haberi sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Olayın sosyal medyada büyümesi üzerine açıklama yapan Gaziantep Ceza ve Tutukevi Özgecan Aslan'ın katilinin öldüğü iddialarını yalanladı.

Özgecan Aslan'ın katledilmesinin ardından katil zanlısı Suphi Altındöken ve cesetin yok edilmesinde Altındöken'e yardımcı olan Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir internet sitesi katil Suphi Altındöken'in tutuklu kaldığı cezaevi koşuğunda ölü olarak bulunduğunu iddia etti.

Gün boyunca sosyal medyada konuşulan bu dedikodu kısa sürede yalanlandı. Adalet Bakanlığı ve Cezaevi yönetiminden edinilen bilgiye göre Özgecan'ın katili Suphi Altındöken'in özel güvenlikli cezaevinde koğuşunda ve sağlıklı olduğu belirtildi.

Dövüldüğü iddia edilmişti

Daha önce de benzer bir olay sosyal medyada yankılanmış, Özgecan Aslan'ın katilinin cezaevindeki mahkumlarca dövüldüğü iddia edilmişti. Kısa süre içinde ilgili haber hastane yetkililerince yalanlanmıştı.

Özgecan cinayetinde katil zanlısına yardım eden ve tutuklanan 2 şahıstan birisi Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan cezaevine gönderildi. İddialara göre cezaevinde mahkumlar tarafından dövüldüğü öğrenilen şahsın, kalçasının mahkumlarca kırılan şişe ile kesildiği öğrenildi.

Zanlı, Erdemli Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Operasyon sırasında şahsın kalçasından kırık cam parçaları çıkarıldığı, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen zanlının tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Cezaevine farklı araçlarla gönderildi

Özgecan'ın katil zanlıları Suphi Altındöken, Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş, mahkeme ise 3 zanlı hakkında tutuklama kararı vermişti. Zanlılar, güvenlik gerekçesiyle adliyeye getirilen cezaevi aracı ile farklı cezaevlerine gönderilmişti.

Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre; saldırıya uğrayan şahsın Özgecan'ın katili olmadığı, başka bir cinsel istismar vakası olduğu, son günlerde yaşanan gergin atmosfer nedeniyle şahsın cezaevinde saldırıya uğradığı ifade edildi.

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ömer Ulak, Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlılardan birinin cezaevinde yaralanarak hastanelerinde tedavi edildiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.