T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Özgecan Aslan'ın katili cezaevinde öldürüldü' iddiası yalanlandı

Cinayetin üç zanlısı güvenlik gerekçesiyle farklı cezaevlerine gönderilmişti

06 Nisan 2015 00:58

Mersin'de Özgecan Aslan'ı vahşice öldüren katil zanlısı Suphi Altındöken'in hücresinde ölü bulunduğu haberi sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Olayın sosyal medyada büyümesi üzerine açıklama yapan Gaziantep Ceza ve Tutukevi Özgecan Aslan'ın katilinin öldüğü iddialarını yalanladı.

Özgecan Aslan'ın katledilmesinin ardından katil zanlısı Suphi Altındöken ve cesetin yok edilmesinde Altındöken'e yardımcı olan Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir internet sitesi katil Suphi Altındöken'in tutuklu kaldığı cezaevi koşuğunda ölü olarak bulunduğunu iddia etti.

Gün boyunca sosyal medyada konuşulan bu dedikodu kısa sürede yalanlandı. Adalet Bakanlığı ve Cezaevi yönetiminden edinilen bilgiye göre Özgecan'ın katili Suphi Altındöken'in özel güvenlikli cezaevinde koğuşunda ve sağlıklı olduğu belirtildi.

 

 

Dövüldüğü iddia edilmişti

 

 

Daha önce de benzer bir olay sosyal medyada yankılanmış, Özgecan Aslan'ın katilinin cezaevindeki mahkumlarca dövüldüğü iddia edilmişti. Kısa süre içinde ilgili haber hastane yetkililerince yalanlanmıştı.

Özgecan cinayetinde katil zanlısına yardım eden ve tutuklanan 2 şahıstan birisi Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan cezaevine gönderildi. İddialara göre cezaevinde mahkumlar tarafından dövüldüğü öğrenilen şahsın, kalçasının mahkumlarca kırılan şişe ile kesildiği öğrenildi.

Zanlı, Erdemli Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Operasyon sırasında şahsın kalçasından kırık cam parçaları çıkarıldığı, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen zanlının tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

 

 

Cezaevine farklı araçlarla gönderildi

 

 

Özgecan'ın katil zanlıları Suphi Altındöken, Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş, mahkeme ise 3 zanlı hakkında tutuklama kararı vermişti. Zanlılar, güvenlik gerekçesiyle adliyeye getirilen cezaevi aracı ile farklı cezaevlerine gönderilmişti.

Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre; saldırıya uğrayan şahsın Özgecan'ın katili olmadığı, başka bir cinsel istismar vakası olduğu, son günlerde yaşanan gergin atmosfer nedeniyle şahsın cezaevinde saldırıya uğradığı ifade edildi.

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ömer Ulak, Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlılardan birinin cezaevinde yaralanarak hastanelerinde tedavi edildiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ETİKETLER

özgecan aslancinayetzanlıöldürüldüiddiayalanlamahaber

İlgili Haberler

Özgecan Aslan'ın öldürüldüğü minibüste öğrenci taşınacak

Minibüsün yeni sahibi: Aldıktan sonra Özgecan cinayetinde kullanıldığını öğrendim. Kısa süre içinde satar kurtulurum

Özgecan'ın ailesinden savcılığa: Katil zanlısının eşinin cep telefonu incelensin

Mersin'de vahşice öldürülen Özgecan'ın ailesi avukatları aracılığıyla Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu

Okul müdüründen kız öğrencilere: Makyaj yapar kıvırtırsanız, sonunuz Özgecan gibi olur!

Tekirdağ 75. Yıl Ortaokulu Müdürü Metin Karadağ hakkında soruşturma başlatıldı

Özgecan'ın katledildiği minibüs gezici kütüphane oluyor

Minibüs, kütüphaneye çevrilmeden önce Özgecan Aslan'ın babasından izin alındığı öğrenildi

Özgecan'ın katil zanlısının eşi ikinci kez ifade verdi

Cumhuriyet Savcısının, zanlılara yardım edilip edilmediği konusundaki incelemeyi derinleştirdiği bildirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24