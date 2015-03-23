Okul müdüründen kız öğrencilere: Makyaj yapar kıvırtırsanız, sonunuz Özgecan gibi olur!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu Müdürü Metin Karadağ'ın kız öğrencileri spor salonuna toplayarak “Makyaj yapar kıvırtırsanız, yanınızdaki erkeklere sarılırsanız, sonunuz Özgecan gibi olur” söylediği iddia edildi. Olayın duyulması üzerine Kaymakamlık soruşturma başlatırken Müdür Karadağ “Konuşmam içinde bu kelimeler var ama sözlerim cımbızlandı. Allah'ın izniyle bunun üzerinden geleceğim” dedi.

Metin Karadağ'ın kız öğrencilere “makyaj yapar kıvırtırsanız yanınızdaki erkeklere sarılırsınız sonunuz Özgecan gibi olur” dediği iddiası üzerine Kaymakamlık soruşturma başlatılmasını istedi. Eğitim Sen ise müdürle ilgili açıklamasında “75. Yıl Ortaokulu’nda yaşanan üzücü ama aynı zamanda pervasızlık örneği olan bu olaya maruz kalan öğrencilerimizi sahiplendiğimizi ve değil bir eğitimciye hiçbir insanın ağzına yakışmayan bu sözleri sarf eden okul müdürüne gereken cezanın verilmesi için olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen kelimeler konuşmamda var

Rıfat Doğan’ın İleri Haber’de yer alan haberine göre, Müdür Demirbağ, İleri Haber'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Evet bahsi geçen kelimeler benim konuşmam içinde var” dedi. Kendisinin zor duruma düşürülmek istendiğini belirten Demirbağ, İleri Haber muhabirine “Dünya görüşünüz nedir? Ahiret inancınız nedir?" diye sorduktan sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Allah der ki, namaz kılmayın. Basit bir örnek veriyorum. Namaz kılmayın ama ne şekilde kılmayın. İşte 'içkiliyken namaz kılmayın', işte 'eşinizle birlikte olmuşsanız kılmayın', işte 'yıkanmadan önce kılmayın' der. Benim yaptığım konuşmanın içinden cımbızla 'ne sansasyon olur neyi ön plana çıkarırsak siyasi anlamda bu müdürü zora sokar' diye düşündüler. Bu kelimenin başında müdür ne demiş, kelimenin ortasında ne demiş, yok. Sadece işte kelimelerin bazılarını haber yaptılar. Olay bu. Kendimi savunabileceğim tek ortam soruşturma. Soruşturmam devam ediyor. Ben bana geldiklerinde savunmamı vereceğim.”

Müdür Demirbağ Özgecan ile ilgili bir kelime kullanıp kullanmadığına dair soruya ise “Örneğin Özgecan kelimesini yüzde 80'i duymamış. Ama benim söylediğim şeyden buna bağlamışlar. Ben bu kelimeyi kullanmadım. Şunu dedim: Çocuklar bakın yaşınıza uygun olmayan makyajlar yapıp geliyorsunuz. Dışardaki arkadaş ilişkilerini okula taşıyorsunuz. Giyiniş tarzınız giysileriniz okula uygun değil. Böyle disiplinsiz hareketler yaparsanız, sizin bu iyi niyetli davranışlarınızı bu samimi birbirinizle diyaloglarınızı yanlış anlayacak daha yeni gündemimizde yeni yaşadığımız bir olayı biliyorsunuz. Sapık ruhlular gencecik kızımıza zarar verdi. Yine böyle olaylar mı yaşansın dedim. 'Hoca bize Özgecan gibi bir vaka daha mı yaratacaksınız'a getirdiler. Yani bir öğretmenin 'hepiniz Özgecansınız, 'hepiniz Özgecan gibi olacaksınız' deme şansı var mı? Bunu diyecek kadar düşüncesiz karaktersiz biri miyim?”

Sen gitmezsen o da gelmez

Demirbağ "bir kıza Özgecan gibi olursunuz" dediğini ise şu cümlelerle aktardı:

“Demişim ki 'kuyruk sallamayın'. Allahıma şükür, geçen gün bir öğrencimin okulun bahçesinin dışında bir erkekle diyaloğa geçtiğini gördüm. Çağırdım ve 'E be kızım ben yalan mı söylemişim. Sen oraya gitmeseydin. O erkekle diyaloğa geçmeseydin. Bu diyaloglarınızı muhabetlerinizi okulun dışında halletseydiniz. Sen gitmeseydin o gelir miydi? Gelemezdi. Beni niye doğru çıkarmaya çalışıyorsunuz' dedim. Ses yok. Kuyruk sallıyorsunuz demedim, siz göz süzmezseniz erkeklerle iletişime geçmezseniz benim okulumun dışına rahatsız etmeye ya da sizin sevgiliniz gelmez ki, gelir mi? Bir kız istemezse bir erkek ona zorla anca bu rahmetli Özgecan gibi olur. Başka bir düşünce olur. Ben çok şükür Allahın izniyle bunun üzerinden geleceğimi düşünüyorum.”