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Özgecan'ın ailesinden savcılığa: Katil zanlısının eşinin cep telefonu incelensin

Mersin'de vahşice öldürülen Özgecan'ın ailesi avukatları aracılığıyla Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu

20 Mart 2015 16:34

Mersin’de feci bir şekilde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın ailesi, avukatları aracılığıyla Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunarak ilçedeki güvenlik kamerası görüntülerinin toplanmasını ve katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken'in eşinin telefonunun incelenmesini talep etti.

Aslan ailesinin avukatları başvuru dilekçelerinde, Özgecan'ın yaralı haldeyken taşındığı minibüsün zanlılardan Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken'in ortak kullandığı eve getirildiğini belirterek evin çevresindeki işyerleri ile aracın o tarihte geçmiş olabileceği noktalardaki güvenlik kameralarının kayıtlarının toplanmasını ve soruşturma dosyasına eklenmesini istedi.

 
Minibüste HGS ve OGS var mı?


 
Zanlı Ahmet Suphi Altındöken'nin jandarmada verdiği ifadesinde Özgecan ile 100 lira karşılığında Mersin'e götürmek üzere anlaştığını ve daha hızlı gitmek için otobana yöneldiğini belirtmesi nedeniyle avukatlar araçta otoban geçişi için kullanılan HGS veya OGS cihazlarından herhangi birinin olup olmadığının da tespitini talep etti.


 
'Eşinin telefonuna el konulsun'


 
Soruşturma dosyasında yer alan telefon görüşme kayıtlarında, zanlı Ahmet Suphi Altındöken ile eşi Neslihan Altındöken'in olay saatlerinde ve sonrasında çok yoğun telefonlaşma ve mesajlaşmasının bulunduğunun yer aldığına dikkati çeken avukatlar, Neslihan Altındöken'in telefonuna el konularak detaylı incelenmesi ve silinen mesajların geri getirilmesi isteğine de dilekçede yer verdi.

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