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Özgecan Aslan'ın öldürüldüğü minibüste öğrenci taşınacak

Minibüsün yeni sahibi: Aldıktan sonra Özgecan cinayetinde kullanıldığını öğrendim. Kısa süre içinde satar kurtulurum

19 Mart 2015 09:39

Özgecan Aslan'ın öldürüldüğü ve piyasa değeri 23 bin TL olan minibüs 17 bin TL'ye satıldı. Plakası değiştirilen minibüs üniversiteden kent merkezine öğrenci taşıyacak. Minibüsün yeni sahibi, "Aldıktan sonra Özgecan cinayetinde kullanıldığını öğrendim. Kısa süre içinde satar kurtulurum" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, aracı satın alan yeni sahibinin, Hatay’da üniversite ile şehir merkezi arasında çalışan ÖZ-AT dolmuş hattında kullanmak üzere plaka değişikliği başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Vahşetin yaşandığı minibüsü sanayi sitesinde bir tamirciye bırakıp bakımını yaptıran yeni sahibi S.K., “Özgecan cinayetinde kullanılan araç olduğunu bilmiyordum. Belki kısa süre içinde satar kurtulurum” dedi. Özgecan’ın katledilmesiyle ilgili izler de hâlâ araçta duruyor. Özgecan’nın boğuşma sırasında kafasını çarptığı ve kırılan koltuk tamir edilmemiş.

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