Özgecan'ın cesedinin yakıldığı yere ait görüntüler ortaya çıktı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde, geçen 12 Şubat’ta öldürülen Özgecan Aslan’ın cesedinin yakılıp bırakıldığı olay yerine ait fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Tarsus Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından çekilen fotoğraflarda, Aslan’ın cesedinin Alman Mezarlığı diye bilinen mıntıkada, otoyolun yaklaşık 100 metre aşağısında, bir kayalığın altında yakılmış halde olduğu görülüyor. Olay yerinde Özgecan’ın cesedinin yanı sıra genç kızın kanlı kazağı ve kaşkolu da bulundu. Ayrıca zanlı Suphi Altındöken tarafından cinayette kullanılmış olabileceği düşünülen bir bıçak ile cesedi yakarken kullanılmış olabileceği sanılan bir çakmak da arazide bulundu.

Aslan Ailesi’nin avukatı Efkan Bolaç, Altındöken Ailesi’nin evinin çevresinde kamera kayıtlarının olabileceğini ve bunların dosyaya getirilmesini istediklerini belirtti. Ayrıca Suphi Altındöken’in aşi Neslihan’a sildirdiği cep telefonu mesajlarının da kurtarılması için talepte bulunduklarını ifade eden Bolaç, “O mesajların içeriğini öğrenmek istiyoruz. Buna göre cinayete başkaca kişilerin karışıp karışmadığını öğrenebiliriz” dedi.