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Özgecan'ın katil zanlısının eşi ikinci kez ifade verdi

Cumhuriyet Savcısının, zanlılara yardım edilip edilmediği konusundaki incelemeyi derinleştirdiği bildirildi

28 Mart 2015 19:53

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlısı 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken'in eşi Neslihan Altındöken'in ifadesinde çelişki olup olmadığının belirlenmesi için ikinci kez ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

Ali Ekber Şen’in DHA’da yer alan haberine göre, Psikoloji Bölümü öğrencisi olduğu Özel Çağ Üniversitesi'nden 11 Şubat'ta ayrıldıktan sonra akşam saatlerinde evine gitmek üzere Ahmet Suphi Altındöken'in kullandığı minibüse binen ve 13 Şubat'ta yakılmış cesedi bulunan Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili Aslan Ailesi'nin avukatları, Altındöken'in eşi Neslihan Altındöken'in ifadelerinde herhangi bir çelişki olup olmadığının belirlenmesini talep etti. Başvuru üzerine Cumhuriyet Savcısı, katil zanlısı eşine lanetler yağdıran Neslihan Altındöken'in yeniden ifadesinin alınmasını istedi.

Eşi Altındöken ile ona yardım etmekten tutuklanan kayınpederi Necmettin Altındöken ve arkadaşları Fatih Gökçe'ye yardım edip etmediği de araştırılan Neslihan Altındöken, geçen hafta Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Neslihan Altındöken, daha önceki ifadelerini tekrarladı. Altındöken'in ifadesinde olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını söylediği belirtildi.

Öte yandan cinayeti soruşturan Cumhuriyet Savcısının, zanlılara yardım edilip edilmediği konusunda incelemesini  de derinleştirdiği bildirildi. Savcılık, katil zanlıları Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe'nin telefonlarını mercek altına altı. 3 şüphelinin  olay günü yaptıkları tüm görüşmelerin detayları Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan (TİB) istendi.

Yapılacak soruşturmada Suphi Altındöken'in eşi dahil, olayla ilgisi belirlenecek zanlıların yakın akraba ve çevrelerinde bulunanlar hakkında da 'yardım ve yataklık ile suç delillerini karartma' yönünden işlem yapılabileceği bildirildi.

Neslihan Altındöken, olaydan sonra şöyle konuşmuşltu: 

"Çok telaşlıydı, eve girer girmez lavaboya giderek elini yüzünü yıkadı. Yüzünde tırnak izleri ve sıyrıklar vardı. Ne olduğunu sorduğumda, kavga ettiğini söyleyip geçiştirdi. Kıyafetini değiştirip hemen evden çıktı. Yakalandığı gece jandarma ekibi gelerek beni de ifadeye götürdü. Allah onun belasını versin, onun en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Ona kesinlikle üzülmüyorum, çünkü hem Özgecan'ın hayatını, hem de bizim hayatımızı bitirdi. Lanetler olsun ona."

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