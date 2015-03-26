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Yaşam

Özgecan'ın katledildiği minibüs gezici kütüphane oluyor

Minibüs, kütüphaneye çevrilmeden önce Özgecan Aslan'ın babasından izin alındığı öğrenildi

26 Mart 2015 22:26

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın içinde vahşice öldürüldüğü minibüsü alan iş adamı Ayhan Kara, aracı "Özgecan Aslan Gezici Kütüphanesi" olarak kullanacakları açıkladı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Özgecan Aslan cinayetinin yaşandığı minibüs geçen hafta Hatay'da ortaya çıkmıştı. Minibüsü satın alan S.K. minibüsü bilmeden aldığını söylemişti ve tepkiler üzerine elinden çıkaracağını açıklamıştı. S.K.'nin minibüsü Hatay'da iş adamı ve Ayhan Kara Vakfı Başkanı Ayhan Kara'ya sattığı ortaya çıktı. İş adamı Kara ise üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürüldüğü minibüsün, “Özgecan Aslan Gezici Kütüphanesi” olarak kullanılacağını açıkladı.

 

Trafiğe çıkmayacak

 

Kara, ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Hatay'da bir kişiden satın aldığı minibüsü, cinayete, katliama ve acıya sahne olduğu için bir daha trafiğe çıkmaması amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenler tarafından kötülük üzerine yazılan mektuplarla kalabalık ortamda yakılmasını düşündüğünü söyledi.

 

Babasına sormuşlar

 

Eyleminin istismar edilmemesi için Özgecan'ın ailesinin fikrine de başvurduğunu belirten Kara, şunları kaydetti:

“Özgecan'ın babası, 'Kötülüğe kötülükle, karanlığa karanlıkla cevap vermeyelim. Bu aracı güzel bir amaç doğrultusunda kullanalım' dedi. Ben de bu fikri dostlarımla yaptığım istişareden sonra olgunlaştırdım ve minibüsün, gezici çocuk kütüphanesi olmasına karar verdim. Özgecan, cehalete kurban gitti. Ben öyle düşünüyorum. Türkiye'de ciddi eğitim problemi var. Bunun tek çözümü var, o da eğitim. O anlamda bana göre eğitsel bir amaçla kullanılmalıydı. Cahil insan, başkalarının gözüyle görür, kulağıyla dinler, ağzıyla konuşur. Biz insanlarımızı, çocuklarımızı eğitelim, özgür irade sahibi olsunlar istiyoruz. Eminim ki kalem, fırça, müzik aleti tutan eller silaha sarılmaz. Bu bağlamda minibüsü eğitsel amaç için kullanma fikri ön plana çıktı. Çocuklar okusun, Özgecanlar ölmesin. Minibüsümüzü gezici kütüphane olarak dizayn edeceğiz.”

 

'Kitap ve iyimserlik dağıtacak'

 

Kara, minibüsün başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerini dolaşarak, çocuklara kitap, iyimserlik dağıtacağını, zihinlerden karanlığı sileceğini ve Özgecan'ın anısını yaşatacağını vurguladı.

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