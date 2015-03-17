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Özgecan Aslan'ın cinayet öncesine ait son görüntüleri ortaya çıktı

Özgecan Aslan'ın son saatlerine ait görüntülerde minibüse bindiği an kameralara yansıyor

17 Mart 2015 14:23

Türkiye'yi ayağa kaldıran Özgecan Aslan cinayetinde olay gününe ait mobese görüntüleri ve kamera kayıtları yayınlandı. Görüntülerde, Özgecan'ın Tarsus'taki bir alışveriş merkezinden çıkışı kameralara yansıyor. 

İlk görüntü Özgecan ve arkadaşının olaydan önce bulunduğu alışveriş merkezi'ne ait. Özgecan öldürülmeden sadece bir kaç saat önce... Arkadaşıyla beraber alışveriş yapıyorlar, vakit geçiriyorlar. Ardından çıkışa yöneliyorlar sonra vazgeçip ufak bir kararsızlıktan sonra tekrar içeri giriyorlar.

Bir kaç dakika sonra da saat 20:30 sularında oradan ayrılıyorlar.

CNN Türk'ün ulaştığı görüntülerde Özgecan'ın minibüse binmesi de kameralara yansıyor.  Alışveriş merkezinin önünden biniyor

Ardından katil zanlısı Suphi Altındöken'in yardım istediği arkadaşı yine katil zanlısı Fatih Gökçe'nin akaryakıt istasyonundan bidon ile benzin almasına ait görüntüler de kameralara yansıyor. O anı da saniye saniye kaydediyor istasyonun kamerası. Kameranın saati yarım saat geride. Yerel saate göre 22:40'da beyaz araç yanaşıyor pompaya.

Fatih Gökçe arabadan iniyor, bidonu uzatıyor. O sırada akaryakıt istasyonunda bir de sigara yakıyor. Parayı uzatıp benzini alıp oradan uzaklaşıyor.

Özgecan aslan'ın cansız bedeninin bulunduğu alanda hiçbir kamera yok. Ancak bu anlardan bir süre sonra o minibüs tarsus sokaklarını adeta turluyor. Oradan oraya gidiyor, aynı yollardan geçiyor. Hatta karakolun önündeki yolu bile kullanıyor. Saat 23:44 itibariyle de görüntülerden çıkıyor.

 

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