Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme: "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda"

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyaloga göndermede bulundu.

47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla Çağlar Ertuğrul oldu. Ödülü almasının ardından teşekkür konuşması yapan Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya da göndermede bulundu.



Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul'a sunucu Cem Davran "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul, "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda o yüzden " ifadelerini kullandı.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog gündem olmuştu. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavır sergilemiş, bir süre sonra ise konuşması devam eden Yalçın'a ödülünü uzatmıştı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

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