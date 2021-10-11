Bahçeli, Tamer Karadağlı'yı arayarak tebrik etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu yıl 58'incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan Nihal Yalçın ile ödülü vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasındaki gerginliğin ardından Karadağlı'yı arayarak tebrik etti. Tamer Karadağlı, ödül töreninin ardından gelen tepkilerle ilgili yaptığı açıklamalarında yurt dışında büyümüş olsa da milliyetçi biri olduğunu söylemiş ve Nihal Yalçın'ın "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" açıklamasını gündeme getirmişti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Özdemir'in ifadeleri şu şekilde:

Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.

Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.

Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir.”

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Ne olmuştu?

Nihal Yalçın’ın konuşması sırasında hemen arkasına ödülü vermek için bekleyen Tamer Karadağlı’nın mimikleri dikkatleri çekti. Konuşması devam ederken Karadağlı’nın araya girerek ödülü uzatmasına önce “Kim verdi ödülü?” diye soran Yalçın, “Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?” dedi. Karadağlıi Yalçın’ın bu tepkisine, “Ödülünüzle birlikte konuşun diye” karşılığını verdi. Karadağlı’nın dikkati çeken mimiklerinin ardından ikili arasındaki bu diyalog ödül törenine damga vurdu.

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