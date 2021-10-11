Tamer Karadağlı’dan Nihal Yalçın açıklaması: Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış

Antalya Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıktığı sırada yaşanan diyalog ve beraberindeki gerginlikle gündeme gelen Tamer Karadağlı, “Bütün yorumları okudum. Yalçın'ı çok beğenirim. Ödül sırasında ilk başta ödülü vermek için hamlede bulunuyorum. Ödül törenlerinde 30 ve 45 saniye konuşulur. 3,5 dakika boyunca ben arkada tuzluk gibi durdum. Merhaba yok, teşekkürler yok” dedi.

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Nihal Yalçın'a destek çıkmasına vurgu yapması dikkati çekti. Karadağlı ardından Nihal Yalçın'ın bir süre önce konuk olduğu bir YouTube yayınında "Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?" sorusuna verdiği "Selahattin Demirtaş’a özgürlük" yanıtını gündeme getirdi. Karadağlı ardından kendi siyasi duruşu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ayrıca Karadağlı'nın Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuya ilişkin, "Her başarılı kadının ensesinde vızıldayan bir erkek vardır" yorumu sorulması üzerine ifade ettiği, "Doğru bir saptamada bulunmuş Ahmet Mümtaz Taylan, herhalde Abdullah Öcalan fısıldıyor" sözleri de dikkati çekti.

TV 8'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan Karadağlı, hakkında yalnızca olumsuz değil olumlu yorumlar da yapılığını ifade etti. Karadağlı, "Evet orada şunu söylemek isterim. Ben Nihal Yalçın’ı beğenirim çok başarılı bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Fakat bizim orada ne işimiz olduğunu ben anlamadım. Ödülü verecek olan bizlersek jüri konuşmayı yapıyor biz ödülü alıp kazanan sanatçıya veriyoruz. Burada izlerseniz ben bir hamlede bulunuyorum vermek için ilk başta. Her zaman nasıl yapılır? Sahneye çıkılır ödül alınır teşekkür edilir mikrofona geçilir konuşma yapılır. 3.5 dakika boyunca ben arkada tuzluk gibi durdum. Merhaba yok teşekkürler yok. Sanki ödülü ben almışım ya da ben sunucuymuşum gibi. Saçma bir durum değil mi!" diye konuştu.

Karadağlı, Nihal Yalçın'ın ödül konuşmasını uzun tutmasıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Ben onu heyecanına veriyorum. Sonuçta onun gecesidir. Tabii ki ne kadar güzel o ödülü kazanmış. Benim onun gecesini çalmak gibi bir derdim yok ki. (Orada biraz daha tahammüllü olabilir miydiniz acaba?) Valla herhalde söylediği şeyler biraz tuhafıma gitti. Ben de oyuncu olduğum için mimiklerimi gizleyemedim. Kazandıktan sonra galiba bütün diğer gariplerim çok kötüymüş de en iyi benmişim. Seneye en iyi erkek dalında ödül alacağım deyince bir tuhafıma gitti benim. Çünkü biraz önce yine örnek verdiğimiz gibi Oscar’da çıkıp ödülü alan kişi rakiplerini aşağılamak yerine tam tersine yüceltir. Bu ödle bir sürü benim de çok sevgi saygı duyduğum insanlar da adaydı gibi konuşma yapardı. O konuşma bir tuhafıma gitti benim. Sizin de tuhafınıza gitmedi mi?"

Karadağlı, sosyal medyada oldukça eleştirilen mimikleri hakkında da, "Tuhafıma gitmiş demek ki benim. Öyle düşündüğüm için o mimikleri yapmışım" dedi.

Karadağlı, sözlerinin devamında, Nihal Yalçın'ın siyasi görüşleriyle ilgili bazı iddialarda bulunup şu fikirlerini beyan etti:

“Olay politize edildi. Sadece ödülü lafını kesip verdi kadın düşmanı bilmem ne şu bu. Ben hiçbir terbiyesizlik yapmadım. ‘Bana sus mu diyorsunuz’ Yo ödülünüzü alın ödülünüzle konuşun. Ben bu kadar ciddiye almadım zaten. Ondan sonra linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Ohoo sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki başka şeyler var arkasında, sahip çıkanlar başka insanlar. Ben de böyle bir şeyin içinde olmam. Bir video çekmiş, ‘Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın’, ‘Selahattin Demirtaş’a özgürlük.’ E Selahattin Demirtaş ne dedi? ‘Abdullah Öcalan’ın heykelini dikeceğiz’ dedi. Yani hanımefendi bunu mu savunuyor? Pervin Buldan ona sahip çıkıyor, Canan Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Burada bir linç girişimi var, benim duruşum da belli olan bir duruş. Ben Türk askerine silah doğrultan, ateş eden polisini öğretmenine ateş eden terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK’nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK’nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz?

Kendisinin bir arkadaşı ile konuştum. Burası zaten politik bir festivalmiş. Bu konuşmaları yapmak için geliyoruz demiş kendisi. Bana söylenen şey, festivalin sanatla alakalı olmadığı. Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan.”