Yeni Akit'ten Nihal Yalçın haberi: Yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı canlı bomba rolünü oynamış!

Yeni Akit gazetesi, bu yıl 58’incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal'da Tamer Karadağlı’nın ödülü takdim etme şekli ve mimikleri ile de gündem olan 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazan Nihal Yalçın ile ilgili “Yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı canlı bomba rolünü oynamış!” başlığıyla haber yaptı.

Yalçın’ın törende siyasi konuşma yaptığı için Tamer Karadağlı ile gerilim yaşadığı belirtilen haberde “Nihal Yalçın'ın, yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı bir canlı bomba karakterini canlandırdığı ortaya çıktı” ifadeleri yer aldı.

Yaşanan gerilimin ardından bazı sosyal medya kullanıcıların Yalçın’ın geçmişini araştırdığını yıllar önce Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi ortaya çıkardığını yazan Yeni Akit, “Nihal Yalçın'ın o günlerde Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı canlı bomba rolünde olduğu görülüyor” ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu? Nihal Yalçın'ın Antalya Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sırada Tamer Karadağlı'nın mimikleri dikkatleri çekmişti. Tamer Karadağlı, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine baktı, garip garip yüz ifadeleri yapmış; konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında aniden ödülü uzatmıştı. Seyircilerin alkışladığı anlarda Yalçın, "Kim verdi ödülü?" diye sormuş; daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Tamer Karadağlı ise meslektaşına "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını vermişti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" demişti.

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