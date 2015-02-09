Osman Baydemir siyasete geri dönüyor!

"Türkiyelileşme” sloganını öne çıkaracak olan HDP, “Yeni yaşam, demokratik cumhuriyet ve yerel yönetimler” başlıklarının yer aldığı bir seçim programı hazırlayacak.

Esra Yazdıç Demir'in Habertürk'te yayınlanan haberine göre, HDP, partinin sadece Kürtlere değil Türkiye ’de yaşayan tüm etnik kimliklere ait olduğuna yönelik propagandaya yönelecek. Sosyal ve siyasal ortaklık temelinde güçlü bir toplumsal ittifak bloku oluşturmayı hedefleyen HDP, “iktidar seçeneği” mesajı verecek. HDP’de halka yönelik kullanılması planlanan ikinci söylem ise, “Prangalarınızdan kurtulun” olacak.

Bu söylemin pratiğe dökülebilmesi için “Devletin partisi değil, halkın partisi” söylemini seçim gezilerinde de kullanacak olan HDP, bölgelerde belirleyecekleri 550 milletvekili adayı için kişilere yönelik eğilim tespiti yapacak. HDP’de adaylık için eski Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Abdullah Öcalan’ın avukatı Cemo Tüysüz’ün de adı geçiyor. Seçimlere parti olarak girme kararı alan HDP, bu kararını parti meclisi (PM) toplantısında da teyit etti.

Demirtaş'tan yurtdışı açılımı





HDP lideri Selahattin Demirtaş, yurtdışı gezilerine ağırlık verdi. ABD, Rusya, Avusturya’dan sonra dün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kanada’ya gitti.