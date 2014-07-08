Osman Baydemir'e Erdoğan'a hakaretten dava: 2 yıl hapsi isteniyor

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir hakkında 2012 yılında Van'da yaptığı bir konuşmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Osman Baydemir hakkında, 18 Haziran 2012 yılında Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da tutuklandığı KCK operasyonu nedeniyle yaptığı basın açıklamasından dolayı dava açıldı.

Van M Tipi Kapalı Cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında "Ey faşist Başbakan; sonuç alamayacaksın. Sana biat eden senin gibi faşist olsun, alçak olsun" diyen Baydemir hakkında olay yerinde görevli polisler tarafından tutanak tutularak, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' iddiasıyla Osman Baydemir hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Osman Baydemir hakkında hazırlanan iddianame Van 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargılamanın 10 Temmuz'da başlayacağı öğrenildi.

Bu arada Başbakan Erdoğan'ın avukatları 21 Haziran 2012 tarihinde Ankara 7'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Osman Baydemir'e sözlerine karşı tazminat davası açtı. Mahkeme Baydemir'i 6 bin lira tazminata mahkûm etti.