Osman Baydemir'den çağrı: İntikam duygusundan vazgeçelim

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, "İki yöntemimiz var. Ya herkes kendi cephesinden misliyle intikam duygusu diyecek ya da aydınlık geleceğin inşası için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, çözüm süreciyle ilgili olarak, "İki yöntemimiz var: Ya herkes kendi cephesinden misliyle intikam duygusu diyecek ve acılar daha da derinleşecek ya da yaşamış olduğumuz acıları ortaklaştırarak birlikte aydınlık bir geleceğin inşası için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Çözüm sürecine destek olmak amacıyla Balkan Anadolu Derneği öncülüğünde İzmir'den Diyarbakır'a gelen heyet ile dün görüşen ve onları akşam yemeğinde ağırlayan Baydemir soruları yanıtladı.

Osman Baydemir, "Balkan Anadolu Derneği, çözüm sürecine destek olmak amacıyla adeta İzmir'den Diyarbakır'a çıkarma yaptı. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, "Ortada bir çıkarma yok, kardeşlerin buluşması var" dedi.

"Keşke bu buluşma on yıllar önce, bin yıllar önce ya da aylar önce gerçekleşseydi" diyen Baydemir, bütün ortak çabalarının, Türkiye'nin Doğu yakasıyla Batı yakası, Kuzey yakasıyla Güney yakası arasındaki bu buluşmaları sıklaştırmak olduğunu söyledi.

Bu buluşmanın iki siyasi partinin buluşması olmadığını, İzmir halkı ile Diyarbakır halkının buluşması, birbirine dokunması ve temas kurması olduğunu ifade eden Baydemir, şöyle konuştu:

"Barış köprüsü inşasını sadece Diyarbakır'la İzmir arasında değil, Diyarbakır'la Trabzon, Edirne ile Hakkari, Şırnak'la Artvin arasında da bu köprülerin inşasını sürdürmemiz gerekiyor. Bu ülkede yaşayan Türk de Kürt de diğer etnik kimlikler de özgürce, eşitlik temelinde, hukukun üstünlüğü çerçevesinde ve yeni bir toplumsal sözleşmeyle birlikte yaşama arzusunda. Birlikte yaşama arzusunu güçlendirmek adına, bu tür buluşmalara kesinlikle ihtiyacımız var.

Gelen konukları ağırlamaktan büyük heyecan duydum. İnşallah kısmet olur, en kısa zamanda biz de Diyarbakır'dan, sivil toplum örgütü heyetiyle İzmir'e gideriz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin halay ekibiyle neden İzmir'deki kardeşlerimizle birlikte beraber halaya tutuşmayalım? Neden İzmir zeybeğini Diyarbakır meydanında kardeşlerimizle birlikte oynamayalım? Bu kültürel değerlerimizi birbiriyle buluşturmak, yerel yönetimler açısından barışa, kardeşliğe onurlu ve aydınlık geleceğe sunabileceğimiz katkılardır diye düşünüyorum."

'Hep birlikte yeni bir sayfa açacağız'

Baydemir, "Barış yolunda çok önemli bir yola girildi. Buradan bir barış çıkar mı?" sorusuna yanıt verirken, Kürt'ün de Türk'ün de Laz'ın da Çerkez'in de onurlu barış dışında seçeneğinin olmadığını kaydetti.

"Ya 70-80 yıl boyunca gelen bu arbede sürecek, 30 yıl boyunca yaşamış olduğumuz travma, trajedi, gözyaşı devam edecek ya da bütün bunlara bir dur deyip, hep birlikte yeni bir sayfa açacağız" diyen Baydemir, olması gerekenin yeni bir sayfa açmak olduğunu söyledi. Baydemir, "Bu sayfayı da barışla, dostlukla, hoşgörüyle, karşılıklı birbirimizi tanıyarak, birbirimizin dillerini, kültürlerini, çeşitliliklerini zenginlik olarak görerek yeniden nakşedeceğiz" diye konuştu.

Osman Baydemir, barış, birlikte yaşam ve kabul etme, kucaklaşma dışında bir seçeneğin olmadığını düşündüğünü vurgulayarak, "Zira diğer seçenek, 70 yıldır denenmiş, sınanmış ve sonuç alınamamış seçenektir" dedi.

'Ortak acılar'

Büyük travmalar yaşandığını anlatan Baydemir, şöyle konuştu:

"Şüphesiz ki büyük travmalar yaşandı, Kürt annesi de Türk annesi de ağladı, büyük yaralar oluştu. İki yöntemimiz var: Ya herkes kendi cephesinden misliyle intikam duygusu diyecek ve acılar daha da derinleşecek, kayıplar daha da büyüyecek ya da yaşamış olduğumuz acılardan öğretiler çıkararak, yaşadığımız acıları Kürt'üyle Türk'üyle ortaklaştırarak, 'bu bizim ortak acımız, yeni acılar, travmalar yaşanmasın' deyip, birlikte aydınlık bir geleceğin inşası için çaba sarf edeceğiz. Bence yapılması gereken, kin ve intikam duygusundan hızla arınarak, aydınlık bir geleceğin inşası için birbirimize dostluk ve kardeşlik elini uzatmaktır."