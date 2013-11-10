AKP'li Eronat, Osman Baydemir'in tabelasını ayağı ile itti



Diyarbakır'daki 10 Kasım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir katılmadı. Atatürk Anıtı'nda Belediye Başkanının duracağı yeri gösteren tabelayı AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ayağı ile iterek, onun yerine Milletvekili tabelasını koydu.

Diyarbakır'daki 10 Kasım törenleri Atatürk anıtına çelenklerin konulması ile başladı.

Bayram Bulut'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Anıt Parktaki törene Vali Cahit Kıraç, 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Abdullah Recep, AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve askeri ve sivil protokol üyeleri katıldı. Valilik görevlileri protokolun durması gereken yerlere kurumların adının yazılı olduğu tabelaları yerleştirirken, Milletvekili Eronat Vali'nin solunda yer alan, 'Belediye Başkanı' yazılı tabelayı ayağı ile ileriye iterek, Milletvekili yazılı tabelayı onun yerine getirdi.

Bunu gören Vali Cahit Kıraç'ın talimatı ile 'Belediye Başkanı' yazılı tabela korumalar tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çelenk koyma töreninden sonra İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Protokol üyeleri daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Atatürk'ü anma programına katıldı.