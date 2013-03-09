Balkan Anadolu Birliği Derneği üyeleri ’Çözüm sürecine’ katkı sağlamak için Diyarbakır gezisi düzenledi.

Derneğin ’Mostar’dan Malabadi’ye Gönül Bağı’ adı verilen iki günlük Diyarbakır gezisine AKP İzmir Milletvekili Rıfat Sait, Balkan Anadolu Derneği Başkanı Ender Öztürk, dernek başkanları, akademisyenler ve iş insanları katıldı. AKP Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Galip Ensarioğlu’nun eşlik ettiği gezi, Diyarbakır Valiliği ziyareti ile başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, İzmir'den gelen heyeti güllerle karşıladı.

Diyarbakır Valiliği’ni ziyarette konuşan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Her zamandan fazla barış ve kardeşliğe ihtiyaç duyduk. Uzun yıllar aynı ülkede birbirimizi tanımadan yaşadık. Onun için daha sık gidip gelmeliyiz" dedi.

AKP İzmir Milletvekili Rıfat Sait, ülkede birlik ve beraberliğin, kardeşliğin bozulmaması gerektiğini söyledi. Balkanlar ve Ortadoğu arasında kardeşliğin zarar görmemesi için bir başlangıç yaptıklarını belirten Sait, "Ailesi 1956 yılında Kosova’dan gelmiş bir kişiyim. Çok çileler çektik. Anadolu bu dertlerimizi dinledi. Bu topraklar sorunların çözüm yeridir" dedi.

Türkiye’nin bir Balkan ülkesi, Diyarbakır’ın da bu nedenle Balkan şehri olduğunu belirten Rıfat Sait, "Diyarbakır ile kucaklaşalım istiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Biz bu süreçte sorunların çözümü için samimiyiz" dedi.

Başkan Osman Baydemir de büyük önem verdiği bu ziyaretlerin Doğu ile Batı’yı, Kuzey ile Güney’i birbirine bağlamasını dilediğini söyledi, "Birlikte yaşamaya vesile olsun, katkı sunsun istiyoruz" dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından itibaren sorunları olduğunu, yanlış kodlamalar nedeniyle bu sorunların büyüdüğüne dikkat çeken Baydemir, "Bana sorarsanız kardeşler birbirini vurdu. Hakkarili bir annenin evlat acısı, ha İzmirli bir annenin evlat acısı. Bana göre hiçbiri arasında fark yok. Annelerin acısını yüreğimizde hissetme zamanı gelmiştir" dedi.

Umutların yitirilmemesi, halkın sürece dahil olması gerektiğini anlatan Baydemir, "Bundan sonra ’Benim adıma kimse kimseyi öldürmesin’ demeliyiz. Siyaset sorun çözme mekanizmasıdır. Maalesef 70 yıldır sorun çözülmedi. Olumlu barışa bu toplumun götürülmesi mecburdur. İzmir ile Diyarbakır arasında barış köprüsü inşa etmek bir onurdur, görevdir" diye konuştu.