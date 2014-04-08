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Orhan Övet: Kılıçdaroğlu'na gıcık oluyorum, vatan haini olarak görüyorum

Orhan Övet: Kılıçdaroğlu'nun politikalarını beğenmiyorum. Vatan haini olarak görüyorum. Kendisine gıcık oluyorum. Eylemi de bunun için yaptım

08 Nisan 2014 21:00

Kemal Kılıçdaroğlu'na Meclis'te saldırıda bulunan Orhan Övet'in polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Övet ifadesinde "Kılıçdaroğlu'na gıcık oluyorum, vatan haini olarak görüyorum" dedi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bugün Meclis’teki grup konuşması öncesinde yumruklu saldırıda bulunan Orhan Övet’in ilk ifadesi ve saldırıya dair detaylar ortaya çıktı.

Saldırı BDP grup toplantısının dağıldığı sırada gerçekleşti. 30 Mart yerel seçim sonrası BDP ilk grup toplantısını HDP'ye bıraktı. Kürsüde HDP Eşbaşkanı Sebahat Tuncel vardı. Tuncel, grup toplantısını bitirmek üzereyken Ağrı'da AKP ile başa baş seçim mücadelesi veren Sırrı Sakık, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan grup salonundan çıkmak için kapıya yöneldi.

BDP ile CHP'nin grup toplantı salonu aynı koridor üzerinde olduğu için, karşıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu belirdi. Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce ve korumaları vardı. Sakık ve Tan salonun ortasında Kılıçdaroğlu ile karşılaşınca el sıkışıp hal hatır sordu. Bu sırada Kılıçdaroğlu Ağrı'da seçimin iptali nedeniyle Sakık'a 'geçmiş olsun' dedi.

Kalabalık partili grubun tezahüratları eşliğinde CHP grup toplantı salonuna ilerleyen Kılıçdaroğlu, bu sırada saldırıya uğradı. Etrafının korumalar tarafından kuşatılmasına rağmen Orhan Övet fotoğraf çekmeye çalışan DHA muhabiri Ümit Kozan'ın sırtına basarak havaya yükseldi ve Kılıçdaroğlu'nun yüzünün sağ tarafına art arda iki yumruk vurdu. Kılıçdaroğlu sendeledi ama korumalar düşmesine izin vermedi.

Saldırıya hemen tepki veren CHP’liler Orhan Övet’i darp etti. Olay yerine gelen koruma polisleri saldırganı linç edilmekten korumak için BDP kulisine götürdü

Daha sonra gözaltına alınan Orhan Övet, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Övet, buradaki ilk ifadesinde kendisini Alperen Ocakları'na yakın biri olarak gördüğünü belirttiği kaydedildi. Saldırgan ilk ifadesinde özetle, "Kılıçdaroğlu'nun politikalarını beğenmiyorum. Vatan haini olarak görüyorum. Kendisine gıcık oluyorum. Eylemi de bunun için yaptım" dedi.

 

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