CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Meclis'te yumruklu saldırı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te düzenleyeceği grup toplantısından önce yumruklu Orhan Övet adlı kişinin saldırısına uğradı. TBMM binasına "ziyaretçi" olarak girdiği tahmin edilen orta boylu, kahverengi montlu saldırgan Kılıçdaroğlu'na iki yumruk attı. Kılıçdaroğlu'nun gözlüğü yere düşerken saldırgan gözaltına alındı. Saldırgan Orhan Övet, ilk sorgusunda 1986 Erzurum doğumlu olduğunu ve Alperen Ocakları üyesi olduğunu söyledi.

30 Mart seçiminin ardından TBMM’deki tatilin sona ermesinin ardından gözler bugün yapılacak grup toplantılarına çevrildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşmak üzere grup salonuna doğru ilerlerken, ziyaretçi olduğu öğrenilen Orhan Övet, Kılıçdaroğlu’nun diğer ziyaretçilerle selamlaştığı sırada CHP liderinin yüzüne iki yumruk attı.

İlk yumruğun ardından Kılıçdaroğlu’nun gözlüklerini yere düşerken, koruma polisleri saldırganın üzerine atlayarak gözaltına aldı. BDP grup toplantısının henüz bitmesi nedeniyle, Kılıçdaroğlu’na saldırı düzenlendiği noktanın kalabalık olduğu belirtildi. Görgü tanıkları saldırganın kahve rengi montlu ve orta boylu olduğunu söyledi. Saldırının ardından bazı milletvekillerinin ağladığı belirtildi. Saldırı sonrası Kılıçdaroğlu'na "1 lira tedavisi" uygulandı.

Bazı milletvekillerinin ağladığı saldırıda Kılıçdaroğlu yara almadı ve konuşmasını yapmak üzere CHP grup salonuna gitti.

Saldırgan Orhan Övet, ilk sorgusunda 1986 Erzurum doğumlu olduğunu ve Alperen Ocakları üyesi olduğunu söyledi. BBP Genel Merkezi, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "saldırının partileri ile alakalı olmadığını" söyledi.

BDP grup salonu yakınındaki saldırının ardından BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık "Saldırgan bizden değil" açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu: Biri yumruk attı diye asla geri adım atmayacağız

Kılıçdaroğlu, saldırısı sonrası partisinin Meclis'teki grup toplantısına gelerek kürsüye çıktı. Konuşmasında, "Herkesi sükûnete davet ediyorum. Demokrasi yolu, engellerle doludur. Bu CHP liderine yapılan ilk saldırı değildir. Rahmetli İsmet İnönü’ye de taşlar atıldı, kafası yarldı, saldırılar düzenlendi. Ama bir tek hedefimiz var. Bu ülkeye sağlıklı bir demokrasiyi ya getireceğiz, ya getireceğiz" dedi.

"Baskılar, şiddet, bunlar bizi engelleyemez. Biz, hiç kimsenin önünde diz çökmemiş bir gelenekten geliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Yedi düvele karşı mücadele etmiş bir gelenekten geliyoruz. Öyle biri yumruk atacak, biz geri adım atacağız. Asla atmayacağız, inançlarımızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.