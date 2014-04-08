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'Yedi düvelle mücadele ettik, biri yumruk attı diye geri adım atmayacağız!'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te uğradığı yumruklu saldırı sonrası yaptığı açıklamada herkesi sükunete davet ederek, 'Baskılar, şiddet, bunlar bizi engelleyemez' dedi

08 Nisan 2014 17:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşmak üzere geldiği Meclis'te yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı sonrası grup toplantısında kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Yedi düvele karşı mücadele etmiş bir gelenekten geliyoruz. Öyle biri yumruk atacak, biz geri adım atacağız. Asla atmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun saldırıya ilişkin yaptığı açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Herkesi sükûnete davet ediyorum. Demokrasi yolu, engellerle doludur. Bu CHP liderine yapılan ilk saldırı değildir. Rahmetli İsmet İnönü’ye de taşlar atıldı, kafası yarldı, saldırılar düzenlendi. Ama bir tek hedefimiz var. Bu ülkeye sağlıklı bir demokrasiyi ya getireceğiz, ya getireceğiz"

"Baskılar, şiddet, bunlar bizi engelleyemez. Biz, hiç kimsenin önünde diz çökmemiş bir gelenekten geliyoruz. Yedi düvele karşı mücadele etmiş bir gelenekten geliyoruz. Öyle biri yumruk atacak, biz geri adım atacağız. Asla atmayacağız, inançlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

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