Melih Gökçek: KK’yı sevmesem de kaba kuvveti kınıyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yumruklu saldırıya uğramasına hem siyasiler hem de siyasi partiler tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP liderini arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. CHP liderini arayan bir diğer isim de Başbakan Tayyip Erdoğan'dı. Hürriyet’te yer alan habere göre, Erdoğan, telefonda ''Geçmiş olsun, büyük üzüntü duydum. Bu tür bir hadiseyi asla tasvip etmiyoruz'' dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Twitter'dan ''KK'yı sevmesemde kaba kuvveti kınıyorum'' diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Gül, TBMM'de yumruklu saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı. Gül, Kılıçdaroğlu'na uğradığı saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek: Bir siyasi parti sayın genel başkanına, böylesine fiili bir durumun yaratılması, aynı şekilde milletvekillerimiz için de geçerlidir, üzücü bir durumdur. Biraz daha bu işleri sıklaştırırız ama tüm milletvekillerimizin ve gruplarımızın da bundan gerekli dersleri çıkarması lazım

Başbakan Tayyip Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayan Başbakan, ''Demokratik parlamenter sistem içerisinde bu yollar hiçbir zaman tevessül edilecek yollar değildir. Bunları tasvip etmek kesinlikle mümkün değildir. Şiddetle, biz bu girişimleri kınıyoruz. Geçmiş olsun, büyük üzüntü duydum. Bu tür bir hadiseyi asla tasvip etmiyoruz'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan müessif saldırıyı şidetle kınıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum...

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM çatısı altında yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

AKP: Olayın bir an önce aydınlatılarak faillerinin yüce yargıya teslim edilmesini diliyor; bu saldırıyı aynı zamanda demokrasiye, fikir özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz.

BDP: Öncelikli olarak bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bazı basın yayın organlarında saldırganın BDP grup toplantısına katılan ziyaretçilerden biri olduğuna dair maksatlı yayınlar yapılmaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Saldırganın partimizle uzaktan yakından herhangi bir ilgisinin bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik: CHP Genel Başkanı sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.Bu saldırı Sayın Kılıcdaroğlu'nun şahsında tüm siyaset kurumuna, tüm siyasi partilere ve demokrasimize yapılmıştır.Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan lanetli saldırı aynı zamanda milli iradenin tecelligahı Yüce Meclis'e yapılmıştır.Yüce Meclis'in bir üyesine, bir parti genel başkanına yapılan saldırı, tüm demokratik sisteme yapılmış demektir...

BDP’li Sırrı Sakık: Grubumuz vardı, grubumuz tam ayrılmak üzereydik. Grubumuzdan çıkarken Kılıçdaroğlu’nu gördük merhabalaştık ve o anda saldırının gerçekleştiğini gördük. Bizim yanı başımızda duran saldırgan saldırdı. O an ayırmaya girdim o an saldırganın yerde olduğunu gördün gördük. Sayın Kılıçdaroğlu’nu korumaya çalıştık.

Masum bir saldırı değildi. Sanki planlı programlı, bir saldırıydı sanki örgütlüydü. BDP grubu bitiyor, orda CHP’nin grubu başlıyor… CHP’nin camiasına da başsağlığı diliyoruz. Parlamento çok gergin. Seçimden de çıktık. Yani bu gerginlik sokaklara da yansıyor. Kimi de geliyor parlamento gibi en güvenli yerlerden birinden gelebiliyor.

Saldırıyı yapanın başka arkadaşları vardı, ama onlar CHP grubunu izlemeye gelmiş gibilerdi. Oraya her halukarda lojistik destek sağlayan birileri vardır. Buraya tek başına gelmiş olmasının imkanı yok. Muhakkak yol gösteren biri olmalı.

Salı günü gruplara gelen herkesi alıyorlar oraya. Bu grupların grup toplantılarını bölmemesi gerekiyor. Genel kuruldaki tartışmaların büyük bir kısmı da diğer günlerdeki tartışmaların yansımasıdır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık: Ana Muhalefet Partisi Lideri Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.

CHP Ankara Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş: CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyor, şiddetin siyaset kültürümüzden tamamıyla çıkmasını temenni ediyorum.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ana muhalefet Partimizin değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaoğluna yapılan yumruklu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun diliyorum. Şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın bunu doğru bulmuyoruz. Bu saldırı Türk Demokrasisine, Türk siyasi hayatına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yapılmıştır. Bu gergin ortamlarda bu tür provakatif saldırılar ülkemizde her zaman denenmiştir. Buna benzer saldırılar daha önce değişik siyasi parti mensuplarına ve bakanlara yapılmıştır. Olay tüm ayrıntıları ile araştırılmalı, bu provokasyonu planlayanlar mutlaka açığa çıkartılmalı ve emellerine ulaşması engellenmelidir.

Destici bu açıklamadan sonra Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki makamında ziyaret etti.

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bugün gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyoruz. Saldırganın en kısa zaman içerisinde gereken cezayı almasını bekliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve tüm CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Eski Spor Bakanı Suat Kılıç: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çirkin saldırıyı kınıyorum. Kaba kuvvete karşı tek yürek olmalıyız.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı MELİH Gökçek: KABA KUVVETİ KINIYORUM

Melih Gökçek de Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

''KK'YA SALDIRMIŞLAR...GEÇMİŞ OLSUN...KK'YI SEVMESEMDE KABA KUVVETİ ŞIDDETLE KINIYORUM...KABA KUVVET FİKRİ ZAYIFLARIN İŞİDİR...KK CHP'NIN BAŞINDAN GİTMELİDİR VE GİDECEKTİRDE, AMA DEMOKRASI KURALLARI İÇİNDE...''

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Demirel Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den açıklama

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"TBMM’de Grup toplantısına giderken nefretle kınanan alçakça bir saldırıya uğrayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, önceki Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel ile Ahmet Necdet Sezer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP Genel Başkanı Selahhattin Demirtaş ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici telefonla aradı, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise ziyaret ederek saldırıdan duyduğu üzüntüyü belirtti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.''