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İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumruk atan o saldırgan

Meclis'te, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırı düzenleyen kişinin kimliği ortaya çıktı

08 Nisan 2014 17:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Meclis'te yumruklu saldırıda bulunan kişinin kimliğinin Orhan Övet olduğu belirtildi. Övet, polise verdiği ilk ifadesinde Alperen Ocakları'na üye olduğunu ve Erzurumlu olduğunu belirtti. Alperen Ocakları'ndan yapılan açıklamada saldırganın Alperen Ocakları üyesi olduğu yalanlandı.

Kılıçdaroğlu'na partisinin TBMM grup salonuna girişte ziyaretçi olarak Meclis’e giren bir kişi tarafından yumruklu saldırıda bulunuldu.  Grup salonu girişinde kahverengi montlu bir saldırgan tarafından yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradı. CHP olay yerindeki CHP’liler tarafından etkisiz hale getirilen kişi, meclis polisi tarafından hemen gözaltına alındı.

 

 

 

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