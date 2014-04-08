Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yapılan yumruklu saldırıyı kınadı

Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te düzenleyeceği grup toplantısından önce yumruklu saldırı olayını kınadı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili şöyle dedi: "Demokratik parlamenter sistem içerisinde bu yollar hiçbir zaman tevessül edilecek yollar değildir. Bunları tasvip etmek kesinlikle mümkün değildir. Şiddetle, biz bu girişimleri kınıyoruz. Ben bunun için de Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyorum. Ayrıca kendisini de arayıp söyleyeceğim."

AKP Grup Başkanlığı'ndan açıklama

AKP TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınayarak, "Olayın bir an önce aydınlatılarak faillerinin yüce yargıya teslim edilmesini diliyor; bu saldırıyı aynı zamanda demokrasiye, fikir özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz" denildi.