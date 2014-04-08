Kılıçdaroğlu'na saldıran Önder Övet hem Abdullah Çatlı, hem de Deniz Gezmiş hayranı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atarak ülke gündemin oturan Orhan Övet'in Facebook sayfasında Türkiye solunun sembol isimlerinden Deniz Gezmiş'in de, çok sayıda cinayetle anılan ülkücülerden Abdullah Çatlı'nın da fotoğrafları yer alıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Orhan Övet'in facebook'taki paylaşımları ve profili bir hayli ilginç...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Orhan Övet'in facebook'taki bazı paylaşımları dikkat çekiyor. 2009 yılında Facebook'a katılan Övet'in sayfasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı da var, yaşamını yitiren BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun da.

Radikal’de yer alan habere göre, El Kaide militanlarının da fotoğrafını paylaşan Övet'in profilinde Ahmet Kaya'dan, Deniz Gezmiş'ten sözlerin yazılı olduğu fotoğraflar da paylaşılmış.

Bunun yanı sıra Abdullah Çatlı ve Sedat Peker'in fotoğrafları da yer alıyor.Övet'in sadece dün çoğunlu Deniz Gezmiş fotoğraflarından oluşan 30'dan fazla paylaşımda bulunduğu görülüyor.