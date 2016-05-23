19 Mayıs'ta kendini patlatan IŞİD'li canlı bomba, 2015'te HDP mitinginin bombalandığı alandaymış!

Gaziantep'te polisin yaptığı operasyonda yakalanacağını anlayınca üzerindeki bombayı infilak ettiren IŞİD emiri Yunus Durmaz'ın Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'te HDP mitinginin bombalandığı alanda görüntülendiği ortaya çıktı.

Diyarbakır'da HDP'nin mitingine yapılan, 4 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırı kapsamında başlatılan soruşturmada, bombayı patlattığı belirtilen Orhan Gönder ve 4 kişi hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 bin 318'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, Yunus Durmaz soruşturmada yer almadı. Soruşturma aşamasında görüntüler incelenirken Yunus Durmaz'ın ‘gözden kaçtığı’ iddia edildi.

HDP'nin miting alanına girenleri görüntüleyen polis kamerası kayıtlarında, Yunus Durmaz'ın, mitingde üzerindeki bombaları patlatan IŞİD militanı Orhan Gönder ve bir kişi ile daha birlikte yer aldığı, bir gün sonra Gönder yakalanırken, kendisinin kaçtığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ferit Aslan’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan teröristler' listesinin 'Kırmızı kategorisinde' başına 4 milyon lira ödül konulan Yunus Durmaz, 5 Haziran 2015'te HDP'nin Diyarbakır mitinginde bombaları patlatan Orhan Gönder ile Diyarbakır'a geldi ve Gönder ile miting alanına girerken görüntülendi.

Arama noktasında yanında mıydı?

HDP mitingine bomba koymaktan tutuklanan Orhan Gönder'in saat 14.32'de Akkoyunlu Caddesi üzerinde arama noktasından miting alanına girerken yanında Yunus Durmaz'ın da bulunduğu iddia edildi. Miting alanına girenleri kayda olan polis kamerasındaki görüntülere göre, Orhan Gönder'den önce üst arama noktasından geçen Yunus Durmaz'ın üzerinde siyah pantolon, beyaz gömlek ve ayağında spor ayakkabı bulunuyor. Yunus Durmaz ve yanındaki bir kişi, Orhan Gönder'in üst araması sırasında cebinden bir şey düşürüp eğildiğini görünce, durup geriye dönerek kendisini bekliyor. Orhan Gönder'in düşürdüğü şeyi yerden alıp yanlarına gelmesinden sonra Yunus Durmaz ve yanındaki kişinin Gönder ile birlikte miting alanına doğru yürüdükleri görülüyor.

Polis kamerası görüntüledi

Davanın iddianamesinde, Orhan Gönder'in miting alanına girişini gösteren kamera kayıtlarının incelenmesi bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Saat 14.32'de Akkoyunlu Caddesi üzerinde arama noktasından miting alanına giriş yaparak saat 14.32.49- 14.51.50 arasında seyyar tezgah arabasının başında bekledikten sonra miting alanından uzaklaştığı, bu saatten sonra bir daha miting alanında görülmediği..."

Diyarbakır'daki HDP mitingine bombalı saldırıdan bir gün sonra Gaziantep'te yakalanan Orhan Gönder ve diğer sanıklarla ilgili iddianame hazırlandı ancak yargılama henüz başlamadı.

Polis kameralarının bombacı Orhan Gönder'le birlikte miting alanına girerken görüntülediği ileri sürülen Yunus Durmaz, 4 gün önce Gaziantep'te polisin yaptığı operasyonda yakalanacağını anlayınca üzerindeki bombayı infilak ettirdi ve parçalanarak öldü.

Yunus Durmaz kimdir?

IŞİD'in Türkiye'deki bombalı eylemlerine organize eden kişi olduğu belirtilen ve 4 gün önce Gaziantep'te düzenlenen baskında üzerine bağladığı bomba ile kendini patlatan Yunus Durmaz hakkında Ankara Garı saldırısı nedeniyle gıyabi tutuklama kararı çıkarılmıştı. IŞİD içinde 'Ebu Ali' kod adını kullanan Durmaz'ın talimat verdiği ya da organize ettiği iddia edilen eylemler şöyle:

* Diyarbakır'da 5 Haziran 2015 tarihinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin de yaralandığı HDP mitingine bombalı saldırıda bulunan Orhan Gönder, Durmaz'a bağlı Gaziantep'teki hücrelerden Diyarbakır'a gitti.

* Suruç'taki 20 Temmuz 2015 tarihinde 33 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısı organizasyonunu yaptı. Durmaz'ın, 'canlı bomba' Şeyh Abdurrahman Alagöz'ü de motosiklet ile Suruç'a eylem günü götürüp bıraktığı soruşturma dosyasına girdi. 'Canlı bomba' Alagöz ile Durmaz'ın birlikte fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

* Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde 105 kişinin yaşamını yitirdiği 'canlı bomba' saldırısını organize etti. Durmaz'ın, 2 canlı bombaya eskortluk yaparak Ankara'ya getirdiği ortaya çıktı.

* Güvenlik gerekçesiyle 20 Mart tarihinde ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçına yönelik kanlı eylem planı yaptı. Plana göre maç sonrası stattan çıkacak taraftarlar arasında eşzamanlı eylem yapılacaktı. Yunus Durmaz'la birlikte canlı bomba oldukları değerlendirilen kardeşi Hacı Ali Durmaz ve Savaş Yıldız'ın fotoğrafları ve bilgileri tüm birimlere gönderilmişti.

* Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldıran İsmail Güneş de Yunus Durmaz'a bağlı hücre evlerinden eyleme gitti, saldırı talimatını Durmaz verdi.

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