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HDP Diyarbakır mitingindeki bombalı saldırı dünya gündeminde

Dünya medyası, saldırı sonrası yapılan sağduyu açıklamalarına vurgu yaptı

06 Haziran 2015 13:43

Dün (5 Haziran 2015) Diyarbakır'daki HDP mitingi sırasında meydana gelen bombalı saldırı dünya medyasında da gündem oldu. Saldırıya geniş yer ayıran dış basın, olay sonrası yapılan sağduyu açıklamalarının altını çizdi.

 

Guardian: Kürt partisi'nin seçim mitinginde iki patlama

 

“Halkın Demokrasi Partisi'nin Diyarbakır'daki seçim mitingindeki patlamalarda iki kişi öldü 100'den fazla kişi yaralandı. Patlamalar, Kürt oylarının kritik olduğu Pazar günü yapılacak genel seçimlerden iki gün önce, tansiyonların yükseldiği bir zamanda meydana geldi."

 

BBC: Kürtlerin seçim mitingindeki patlamalarda iki kişi öldü

 

“Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Diyarbakır'daki seçim mitinginde iki patlama meydana geldi. Patlamalarda iki kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken HDP lideri sağduyu çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlamaları provokasyon olarak değerlendirdi."

 

CNN: Türkiye'deki seçim mitinginde patlama: 2 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

 

“Patlama, Kürtlerin yoğun yaşadığı kentte meydana geldi. HDP, patlamanın arkasında AKP ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öne sürdü."

 

Daily Mail: Kürtlerin seçim mitingindeki patlamada 2 kişi öldü

 

“Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürt partisinin seçim mitingindeki patlamalarda iki kişi hayatını kaybetti, 100 kişiden fazla kişi de yaralandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, yetkililerin patlamanın nedeni araştıracaklarını açıklarken, HDP lideri Selahattin Demirtaş sağduyu çağrısında bulundu."

 

Deutsche Welle: Seçimden önce patlamalar Kürt partisininin seçim mitingini sarstı

 

“Diyarbakır'daki HDP'nin seçim mitingindeki patlamada, iki kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Patlamalar sıkı rekabetli geçmesi beklenen genel seçimler öncesi meydana geldi."

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