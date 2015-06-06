T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bombalanan HDP mitingini görmezden gelen hükümete yakın medya, AKP karşıtlarını 'Haçlı ittifakı' ilan etti!

Star, Güneş ve Akit gazetesi, bombalı saldırıya birinci sayfadan dahi yer vermedi

06 Haziran 2015 11:18

En az iki kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'ün üzerinde vatandaşın yaralandığı HDP’nin dünkü (5 Haziran 2015) Diyarbakır İstasyon Meydanı’ndaki mitingi öncesinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırı Türkiye gündemine oturdu.  Ancak hükümete yakın medya organları bombalanan mitinge manşetlerinde yer vermedi. 

Star, Güneş ve Yeni Akit gazeteleri, 7 Haziran'da AKP'nin karşısındaki mulefeti "Yeni Türkiye" düşmanı ilan ederek "Haçlı ittifakı" manşetiyle çıktı. Bu gazeteler bombalanan mitingi birinci sayfalarından dahi görmezken, Sabah, Takvim, Yeni Şafak ve Türkiye gazetesi ise haberi küçük bir yerden vererek okuyucularına duyurdu.

Sözcü gazetesi de söz konusu bombalı saldırıyı birinci sayfasına taşımadı.

İşte hükümete yakın gazetelerin ve Sözcü gazetesinin 6 Haziran tarihli birinci sayfaları:

ETİKETLER

hükümete yakın medyaakpak partiyeni türkiyehaçlı ittifakıgörmezden geldihdpdiyarbakırbombalanan mitingstaryeni akitgüneştakvimyeni şafakakşam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24