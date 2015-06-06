Bombalanan HDP mitingini görmezden gelen hükümete yakın medya, AKP karşıtlarını 'Haçlı ittifakı' ilan etti!

En az iki kişinin yaşamını yitirdiği ve 100'ün üzerinde vatandaşın yaralandığı HDP’nin dünkü (5 Haziran 2015) Diyarbakır İstasyon Meydanı’ndaki mitingi öncesinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırı Türkiye gündemine oturdu. Ancak hükümete yakın medya organları bombalanan mitinge manşetlerinde yer vermedi.

Star, Güneş ve Yeni Akit gazeteleri, 7 Haziran'da AKP'nin karşısındaki mulefeti "Yeni Türkiye" düşmanı ilan ederek "Haçlı ittifakı" manşetiyle çıktı. Bu gazeteler bombalanan mitingi birinci sayfalarından dahi görmezken, Sabah, Takvim, Yeni Şafak ve Türkiye gazetesi ise haberi küçük bir yerden vererek okuyucularına duyurdu.

Sözcü gazetesi de söz konusu bombalı saldırıyı birinci sayfasına taşımadı.

İşte hükümete yakın gazetelerin ve Sözcü gazetesinin 6 Haziran tarihli birinci sayfaları: