Diyarbakırlılardan, HDP mitingindeki patlamaya tencere tavalı protesto

Diyarbakırlılar, HDP mitinginde meydana gelen ve en az 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 100'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan patlamaları protesto ediyor. Kentteki vatandaşların bir kısmı tencere-tavalı çalarak tepkilerini ortaya koyarken, bazı vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin ışıklarını açıp kapatarak saldırıya tepki gösteriyor.

Diyarbakır'daki protestolara, ülke genelinde de destek var. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte vatandaşlar evlerinin ışıklarını açıp kapatarak Diyarbakır'da yaşananları protesto ediyor.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisinin Diyarbakır İl Binası'nın önünde yaptığı konuşmayı dinledikten sonra dağılmayan grup, tencere ve tavalar ile miting alanındaki saldırıya tepki gösteriyor. Bazı vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin ışıklarını kaparatak tepki gösteriyor.