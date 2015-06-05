Diyarbakır'daki patlamada en az 2 kişi öldü, 100'e yakın kişi yaralandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Tarım Bakanı Mehdi Eker Diyarbakır'da meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının ikiye çıktığını duyurdu. Eker'in aktarımlarına göre, 100'ün üzerinde yaralı var.

Dicle Haber Ajansı'na konuşan Türk Tabipler Birliği Diyarbakır Şubesi Başkanı Cengiz Günay ise yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Eker'in açıklamasından sonra konuşan Günay, ameliyata alınan 16 yaşındaki Ramazan Yıldız'ın kurtarılmadığını, Veni Vidi Hastanesi'nde de bir yaralının hayatını kaybettiğini açıkladı.

HDP'nin Diyarbakır'daki İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde, saat 17:55 sıralarında patlama oldu. Patlamadan sonra ilk yapılan açıklamalarda biri polis en az 10 kişinin yaralandığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı yaralı sayısını 50 olarak duyurdu. Daha sonraki bilgilendirmelerde sayıları yükselen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, bazılarının da ayaklarının koptuğu belirtildi.

Patlama, milletvekili adaylarının konuşmasının sona erdiği ve Eşbaşkan Selahattin Demirtaş'ın konuşma yapmak için sahneye çıkacağı esnada gerçekleşti. Patlamanın "trafodan kaynaklandığı" açıklamasını Enerji Bakanı Taner Yıldız yalanladı. Yıldız, "Patlama trafodan kaynaklı değil, dışarıdan bir müdahale söz konusu" dedi.

İlerleyen saatlerde hükümet kanadından açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Tarım Bakanı Mehdi Eker, ölenlerin sayısının iki olduğunu ve 100'ü aşkın yaralı olduğunu açıkladı.

Türk Tabipler Birliği Diyarbakır Şubesi Başkanı Cengiz Günay ise patlamada yaralanan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.