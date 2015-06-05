HDP'nin Diyarbakır mitinginde patlama!

HDP'nin Diyarbakır'daki İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde, saat 17:55 sıralarında patlama oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Tarım Bakanı Mehdi Eker, patlamada iki kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Patlama, milletvekili adaylarının konuşmasının sona erdiği ve Eşbaşkan Selahattin Demirtaş'ın konuşma yapmak için sahneye çıkacağı esnada gerçekleşti. Patlamanın "trafodan kaynaklandığı" açıklamasını Enerji Bakanı Taner Yıldız yalanladı. Yıldız, "Patlama trafodan kaynaklı değil, dışarıdan bir müdahale söz konusu" dedi.

Patlamanın hemen ardından miting platformundan yapılan anonsta, "patlamanın trafodan kaynaklandığı" belirtildi, ancak bölgedeki muhabirler iki patlama sesinin geldiğini söylediler. DHA muhabiri Ferit Aslan, ilk patlamanın platformun sağ tarafındaki çöp konteynerinde, daha büyük olan ikincisinin de trafonun olduğu bölgede meydana geldiğini söyledi. Aslan, patlamalardan birisinin kaynağı için, "parça tesirli bomba" ifadesinin kullanıldığını CNNTürk ekranında paylaştı.

Bu haberlerin ardından Enerji Bakanı Yıldız, saat 19:45 sıralarında yaptığı "patlamanın trafodan kaynaklanmadığı" açıklamasıyla HDP mitingine bombalı saldırı yapıldığı mesajını verdi.

ANF, "Diyarbakır'daki patlayıcılardan demir bilyelerin çıktığını ileri sürerken yaralıların vücutlarında barut izleri tespit edildiğini" ileri sürdü.

Patlama sonrası polis müdahalesi

Dicle Haber Ajansı, abonelerine "yaralıların taşındığı esnada, polisin panik halinde alanı terk etmeye çalışan gruplara biber gazıyla saldırdığını" geçti.

İstasyon Meydanı'ndaki TOMA ve akrepler, miting alanında kalan gruplara müdahalede bulundu.

HDP'lilerden 'provokasyona gelmeyin' çağrısı

HDP'li yetkililer, alanı boşaltma ve HDP Diyarbakır İl Binası önünde toplanma çağrısı yaptı. Platformda bulunan anonsçu, yaralıların taşınması için vatandaşların yardımcı olması için koridor açmalarını istedi. Kürtçe yapılan anonsta, "Arkadaşlar lütfen provokasyona gelmeyin, evlerinize gidin" dendi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, söz konusu patlamadan önce de patlama sesi geldiğini, ancak bunun ciddiye alınmadığını vurguladı. "Mitingin iptal edildiği anlaşılıyor" diyen Elçi söyle devam etti:

"Bu bir provokasyon da olabilir, o nedenle herkesin sakin olması gerekiyor. Özellikle HDP'nin en güçlü olduğu bölgelerden birinde böyle bir patlama meydana gelmesi dikkat çekici bir durum. Diyarbakır toplumunun sakin olması gerekiyor. Sebebi bilinmiyor şu anda tamamen kaza da olabilir, kaza değil bir provokasyon bile olsa, bu provokasyonu yapmak isteyenlerin oyununa gelmemek gerekiyor."

2 kişi hayatını kaybetti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır'daki HDP mitinginde art arda meydana gelen iki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'ün üzerinde yaralı olduğunu söyledi.