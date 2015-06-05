Davutoğlu'ndan HDP mitingindeki patlamaya ilişkin ilk açıklama

Diyarbakır'da HDP mitingfi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, sağduyu çağrısında bulundu.

Patlamanın nedeninin henüz kesinleşmediğini belirten Davutoğlu, "Bu meselenin arkasında ne varsa bir trafo patlamasımı bir suikast mi ne gerekiyorsa yapacağız" ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'daki AKP mitinginde konuşan Davutoğlu';nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Diyarbakır’da meydana gelen olayda sayısını bilmiyorum ama yaralılarımız var yaralılarımıza çok üzülüyorum. Bu meselenin arkasında ne varsa bir trafo patlamasımı bir suikast mi ne gerekiyorsa yapacağız. Vali’yle konuştum gerekli talimatları verdim. Burada Diyarbakırlı tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum lütfen provokasyonlara gelmeyelim Mersin’deki Adana’daki saldırıların failini nasıl bulduysak bunun da failini bulup çıkaracağız. Ben kendi partime yapılan saldırıyı nasıl kınarsan CHP'ye HDP’ye MHP’ye Hüda-Par'a yapılan saldırıyı da aynı şekilde kınarım. Seçime giderken nasıl bir provokasyon varsa bu saldırının karşısında da dimdik durmalıyız.