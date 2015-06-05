Demirtaş, Diyarbakır halkını HDP il binasının önüne çağırdı

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'daki mitingte meydana gelen patlamalar ardından açıklama yaptı. Mednuçe TV’ye bağlanan Demirtaş, provokasyonlara gelmeme çağrısında bulunarak, Diyarbakır halkını HDP İl Binası'nın önünde toplanmaya çağırdı.

Demirtaş şunları söyledi:

“Konuşma yapacağım dakikada alanda iki patlama meydana geldi. Şu anda yaralı arkadaşlar var, ama tam olarak durumlarıyla ilgili net bilgi almaya çalışıyoruz. Bütün halkımıza geçmiş olsun.”

Provokasyonu engellemek için bütün halkın sokaktan çekilerek, HDP İl Binası önüne gelmesi gerektiğini kaydeden Demirtaş, “Kesinlikle hiçbir provokasyon yaşanmasın, tahrik etmek isteyenler olabilir, dikkatli olsunlar. Sağ salim, il binası önüne gelsinler, açıklamamızı orda yapacağız. Seçime bir gün kalmış, sağ salim yürütmeliyiz. Mevzu seçim barajını aşmak değil, demokratik cevabı vereceğiz. Herkese sağduyu çağrısı yapıyoruz” dedi.