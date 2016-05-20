Hücre evine yapılan baskında canlı bomba kendini patlattı

Gaziantep'te operasyon düzenlenen bir hücre evinde kıstırılan canlı bomba üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. art arda meydana gelen patlamalarda 1 polisin yaralandığı bildirildi. Operasyondan sonra bölgede çatışma çıktığı belirtildi. Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon sırasında kendini patlatan canlı bombanın örgütün 'Gaziantep emiri' Yunus Durmaz olduğu iddia edildi.

Gaziantep'te polis, akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi'ndeki Berber Mustafa Sokak'ta bulunan bir hücre evine operasyon düzenledi.



Operasyon esnasında art arda 2 patlama sesi duyulurken, ardından polis ile bir grup arasında çıkan çatışma çıktı. Operasyon sırasında hücre evinde canlı bomba eylemcisinin kendisini patlattığı öğrenildi.

Hücre evine düzenlenen operasyon sırasında art arda meydana gelen patlamalarda 1 polisin yaralandığı bildirildi. Operasyon sırasında art arda yaşanan patlamalarda bir canlı bomba eylemcisinin kendisini patlattığı belirtildi. Olayda ilk belirlemelere göre bir polisin de yaralandığı bildirildi. Bölgedeki çatışmanın sürdüğü bildirildi.



Çelik yelekli polis ekipleri ve zırhlı özel hareket polisleri çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Vali: O perasyon devam ediyor

Vali Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Özel Harekat Şube Müdürlüğü desteğiyle akşam saat 20.00 sularında merkez Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyon sırasında IŞİD üyesi olduğu değerlendirilen bir teröristin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini vurgulayan Yerlikaya, "Operasyonda bir terörist sağ ele geçirildi. Vatandaşlarımızda yaralanan veya ölen olmadı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şu anda operasyon devam ediyor" dedi.

Vali Yerlikaya, operasyonda bir polisin de yaralandığını açıkladı.

Vali Ali Yerlikaya, birkaç saattir kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek, "Operasyon hala devam ediyor. Kontrollü bir şekilde ilerliyoruz. Bir tane sağ ele geçirilen bir de kendisini patlatan terörist var. İçeriye girmek için tuzaklamalara karşı kontrollü patlamalar gerçekleştirildi. İlk patlama sesi teröristin kendisini patlatma sesi. Diğerleri ise bizim kontrollü patlatmalarımız. Alınan tedbirlerden dolayı polisten veya çevreden hamdolsun herhangi bir can kaybımız yok. Zararımız yok" diye konuştu.

Canlı bomba IŞİD'in 'Gaziantep Emiri'

IŞİD'e yönelik operasyon sırasında kendini patlatan canlı bombanın örgütün 'Gaziantep emiri' Yunus Durmaz olduğu iddia edildi. Yunus Durmaz'ın kardeşi Hacı Ali Durmaz ise yakalandı, polisin hücre evindeki operasyonu devam ediyor.

IŞİD'li teröristlerin, bugün oynanan Gaziantepspor - Antalyaspor maçını hedef alacakları iddia edildi. Bir başka iddia ise, teröristlerin, saldırı olacağı istihbaratı nedeniyle ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe maçını hedef aldıkları yönünde.