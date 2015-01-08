Öldürülen genel yayın yönetmeni Kobanê'ye böyle destek vermişti: Bugün Kürdüm, Kürtçe ağlıyorum

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun öldürülen Genel Yayın Yönetmeni Stephane Charbonnier derginin 22 Ekim'de yayımlanan sayısında yazdığı yazıda IŞİD'e karşı Kobani direnişini desteklediğini açıklamıştı.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, 7 Ocak Çarşamba günü üç saldırgan tarafından basılan Fransız kara mizah dergisi Charlie Hebdo'nun öldürülen genel yayın yönetmeni Stephane Charbonnier ekim ayında Kobani'de PYD'nin IŞİD'e karşı direnişini desteklediğini açıklamıştı: "Ben Kürt değilim, Kürtçe tek kelime bilmiyorum, bir Kürt yazarın ismini bile söyleyemem. Kürt kültürü bana tamamen yabancıdır. Evet, arada Kürt yemekleri yemişliğim vardır. Geçelim bunları. Ama bugün Kürdüm, Kürtçe düşünüyorum, Kürtçe konuşuyorum, Kürtçe şarkı söylüyorum. Kürtçe ağlıyorum.



Suriye’deki Kürtler sadece Kürtler için değil, bütün insanlık için karanlık güçlere karşı savaşıyorlar. Hayatlarını, ailelerini, ülkelerini koruyorlar. Sadece ‘fanatik İslam’a karşı değil, barbar çeteciliğe kaşı da hepimizi savunuyorlar.

Boğaz kesicilere karşı oluşturulan sözde koalisyon güvenilir mi? Farklı sebeplerden dolayı birçok üyesi stratejik, ekonomik ve politik çıkarlarını hesaba katıyor. Bugün ölüme karşı direnen sadece Kürt halkı var.”