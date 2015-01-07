Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Paris'teki saldırı ile ilgili ilk açıklama

Fransa'nın başkenti Paris'te, daha önce Hz. Muhammed karikatürleri yayımlayan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun merkezine düzenlenen Kalaşnikof ve roketatarlı saldırı üzerine Cumhurbaşkanı François Hollande'dan ilk açıklama geldi. Hollande, "Kimse Fransa'da bu şekilde davranamaz" dedi.

Onedio.com'daki habere göre Hollande şunları söyledi:

"Önümüzdeki saatlerle bakanlarla bir araya geleceğim. Öncelikli amacımız korunmak. İnsanları bu saldırılara karşı korumamız önceliğimiz. Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılacak. Bir diğer önceliğimiz saldırganları yakalamak. Fransa şoke olmuş durumda. Bu bir terör saldırısıdır. Teröristler dergiye saldırmıştır. Daha önce de bu dergiye saldırı olmuştur.

Kararlı bir biçimde davranacağız. İlerleyen saatlerde Fransa halkına sesleneceğim. Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Bu saldırganların bir an önce yakalanması gerekmekte. Biz özgürlük ülkesiyiz. Kimse Fransa'da bu şekilde davranamaz."