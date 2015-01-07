Fransa 'Charlie Hebdo' saldırısı için ayakta

'Charlie Hebdo' adlı mizah dergisinin bulunduğu binaya silahlı saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, onbinlerce Fransız sokağa çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Hz. Muhammet’le ilgili, tartışılan karikatürleri yayımlamış haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Paris’in merkezinde bulunan binasını bugün (7 Ocak) yüzleri maskeli 3 militan makineli tüfekler ve RPG’lerle bastı. Tekbir getiren ve “Peygamberin intikamını aldık” diye bağıran militanlar, Kalaşnikoflarla dergi çalışanlarını taradı. Yaklaşık 50 el eden ateş militanlar, derginin en önemli isimlerinin içinde olduğu en az 12 kişiyi öldürdü, 5’i ağır 10 kişiyi yaraladı.

En ünlü çizerler öldürüldü

Avrupa’nın göbeğinde, Fransa’nın başkenti Paris’te ifade özgürlüğüne ve basına düzenlenen saldırıdaki kurbanlar arasında Fransa’nın en meşhur karikatüristlerinden bazıları var. Genel yayın yönetmeni Stephane Charbonnier (Charb) ile Cabu, Tignous ve Wolinski mahlaslarıyla tanınan çizerler de öldürüldü. Charbonnier, Kaide’nin “ölüm listesinde” bulunduğundan polis koruması altındaydı. Fransa’nın son 20 yılda gördüğü bu en kanlı terör saldırısı, aynı zamanda Avrupa’da basına yönelik eşi benzeri görülmemiş bir katliam. Tüm dünyadan tepki yağıyor.

Fransa'da onbinler protesto için sokakta

Parisliler, Charlie Hebdo saldırısını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandılar. Saldırının ardından akşam saatlerinde başta derginin binasın olmakla birlikte Fransa genelinde onbinlerce kişi bir araya gelerek saldırıyı kınadı.



