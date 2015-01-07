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Ankara'dan Paris saldırısına mesafeli tepki: İslamofobi ve ırkçılık tetikliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İnanç özgürlüğüne saygı duymak gerekiyor

07 Ocak 2015 18:40

2011 yılında yayımladığı Hz. Muhammed karikatürü nedeniyle tartışmalara neden olan mizah dergisi Charlie Hebdo'ya Paris'te düzenlenen ve genel yayın yönetmeni dahil 12 kişinin hayatına mal olan terör saldırısına Ankara'dan ilk gelen tepki, imalı ve mesafeli oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İslamofobi ve ırkçılık terörü tetikliyor" dedi.

Basın toplantısında terörün her türlüsüne karşı olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "İslamafobi ve ırkçılık terörü tetikliyor" dedi. "Bugün Avrupa'yı özelikle tehdit eden başka bir unsur ise artarak devam eden İslamafobi ve ırkçılıktır. Bu terörü tetikliyor" diyen ve terörün her türlüsünü "nefretle" kınadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hangi örgüt ve bölgeden gelmişse, sebebi ne olursa olsun teröre karşıyız. Bugün yaşadığımız coğrafyada mücadele etmemiz gereken 2 unsur var. Terörün her türlüsüyle ayrım yapmadan mücadele etmeliyiz. 

Kapsamlı bir strateji yok, hedef yok. Bugün Avrupa'yı özelikle tehdit eden başka bir unsur ise artarak devam eden İslamofobi ve ırkçılıktır. Bu terörü tetikliyor. İnsanların inanç özgürlüklerine saygı duymak gerekiyor. Herkesin inancına dinine kültürüne saygı duymak gerekiyor. İslamafobiyle mücadele etmek gerekiyor. 

Yabancı savaşçıların birçoğu, gördüğü ayrımcılık nedeniyle savaşmaya gittiğini söylüyor. İslam'la terörü ilişkilendirmek doğru değil. Başka dinlerde de terör var. Fransa Dışişleri Bakanı'yla telefonda görüşeceğiz, kendisi toplantıda olduğu için henüz gerçekleştiremedik. Cumhurbaşkanımız ve başbakanımız da muhataplarını arayacaktır."

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