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Paris saldırısıyla ilgili hükümetten ilk açıklama

'Bütün insanlara yapılmış bir eylemdir. Kınıyorum'

07 Ocak 2015 17:25

Paris'teki katliama Türkiye'den ilk açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik yaptı. Çelik, "Bu masum insanlara yapılmış bir saldırı. Müslümanlar bu olayı kınarlar. Hedeflenen başka şeyler var bence" dedi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

 

'Profosyonel saldırı'

 

"Bütün insanlara yapılmış bir eylemdir. Kınıyorum. Görüntüleri izledik. Merkeze geliyorlar derginin merkezine. Son derece sakin bir biçimde geldiler ve saldırdılar. Bu masum insanlara yapılmış bir saldırı. Paris'in merkezinde bu kadar profesyonel bir şekildeki saldırıya dikkat çekmek lazım.

Müslümanlar çok incindi ve protesto yaptılar. Bu saldırıyla bunun bağdaştırılmaması lazım. Müslümanlar bu olayı kınarlar. Hedeflenen başka şeyler var bence. Neyi hedeflediklerine bakmak lazım."

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