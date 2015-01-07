Basın Konseyi ve TGC, Charlie Hebdo saldırısını kınadı

Basın Konseyi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Fransa'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen ve 12 kişinin ölümü, 20 kişinin de yaralanmasına yol açan silahlı saldırıyı kınadı.

Konsey'in açıklamasında şöyle denildi: "Charlie Hebdo Dergisi'ne yapılan saldırıdan büyük üzüntü duyduk, yaşamlarını kaybedenlerin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Öldürme duygusunu tetikleyen hiç bir gerekçe insan yaşamından daha değerli değildir.



Basın Konseyi olarak, nereden gelirse gelsin terörü lanetliyor, düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesine inanıyoruz.

Barışın egemen olacağı bir Dünya için, demokrasinin evrensel ilkelerini sonuna kadar korumakta kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

TGC: Bu tür saldırıların her zaman karşısındayız

Öte yandan saldırıyı kınayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu da şu mesajı yayınladı: "Mizaha, karikatüre tahammülü olmayan terör gruplarının, Paris'te Charlie Hebdo Dergisi'ne yaptıkları saldırıyı üzüntüyle öğrendik.

Dünyanın hemen her bölgesinde halkın haber alma özgürlüğüne karşı girişilen saldırılarda gazeteciler, karikatüristler, foto muhabirleri ve kameramanlar hedef seçiliyor.

Kimi totaliter ülkelerin görmezden geldiği terör grupları, çocuk, kadın, erkek demeden pek çok ülkede eylem yapmayı sürdürüyor.



Terörle mücadelede ve evrensel barışı sağlamada Birleşmiş Milletler'e ve her ülkeye görev düştüğü kanısındayız.

Mizah dergisi Charlie Hebdo dergisi çalışanlarına, yöneticilerine ve Fransız halkına başsağlığı diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bu tür saldırıların her zaman karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.“