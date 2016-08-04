OHAL kararıyla kapatılan özel okulların kayıt ücretleri geri ödenecek mi?

Darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile kapatılan bine yakın özel okulun yaklaşık 135 bin öğrencisi için ödenen kayıt ücretlerinin ne olacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye’yi adres gösterdi, Maliye ise dün, ‘bu konuda bir çalışmamız yok’ açıklaması yaptı.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde kapatılan bine yakın özel okula kayıt parasını yatıran velilerin durumu tam bir muammaya dönüştü. Veliler, paralarını geri alma konusunda bir muhatap bulamıyorlar. Okulların kapatıldığı gün, “Mevcut okul yönetiminden paralarını alacaklar” diyen Milli Eğitim Bakanlığı, daha sonra Maliye Bakanlığı’nı adres gösterdi. Özel okullara ait mal varlıklarına ilişkin işlemleri yürüten Maliye Bakanlığı ise dün velilerin paralarının ödenmesine ilişkin çalışma yapılmadığını açıkladı. Halbuki önceki gün bazı bakanlık yetkilileri çalışma yaptıklarını ancak henüz bir karar verilmediğini aktarmıştı.

Yönetimlerden alın

Darbe girişimi sonrasında bine yakın özel okulun kapatılmasıyla yaklaşık 135 bin öğrenci yeni okullara gitmek zorunda kalırken veliler de kapanan okullara ödedikleri kayıt ücretlerini geri almaları için yol gösterilmesini bekliyorlar. MEB, FETÖ ilişkileri olduğu iddiasıyla kapatılan okullardaki öğrencilerin nakil işlemlerini hızla tamamlamak için çalışmalara başladı. Kapatma kararının açıklandığı ilk gün MEB yetkilileri, velilerin kayıt paralarını nasıl geri alabilecekleri sorusuna, “Mevcut okul yönetiminden tahsil edebilirler. Ödeme yapılmazsa yargı yoluna başvurabilirler” bilgisini vermişlerdi.

Adres maliye oldu

Paralarını alma konusunda okullarda muhatap bulamayan veliler, sorunlarını sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda dile getirdiler, MEB yönetimini soruyağmuruna tuttular. Bunun üzerine MEB, nakil işlemlerini yürüttüklerini, diğer kalan işlemleri ise Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğünü bildirdi. Maliye yetkilileri de kayıt paralarının verilip verilmeyeceği konusunda bir karar alınmadığını söylediler. Maliye Bakanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamada ise bu konuda bir çalışma olmadığı duyuruldu.

Soru yanıtsız kaldı

Açıklamada, “667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde kapatılan okullara ait taşınmazlar ve diğer varlıklar Hazine’ye devredilmiştir. Maliye Bakanlığı olarak, bu devir işlemleri yapılmış olup, söz konusu varlıklara ilişkin diğer işlemlere devam edilmektedir. Bakanlığımızca, veliler tarafından ödenen kayıt ücretlerinin iadesine ilişkin yapılmakta olan bir çalışma bulunmamaktadır” denildi. Bu durumda velilerin, ödedikleri kayıt paralarını geri alıp alamayacakları sorusu yanıtsız kaldı.

Askeri öğrencilerden tazminat alınmayacak

Pazar günü yayımlanan kararname ile kapatılan askeri liselerde okuyanlardan tazminat alınmayacak. Daha önceki yıllarda bu okullardan ayrılıp borç çıkartılan ailelerin de borçlarını ödemesine gerek olmadığı öğrenildi. Geçmiş yıllarda borcu olup yeniden yapılandırma kapsamında borçlarını ödeyen aileler hala taksit ödüyorlar. Yeniden yapılandırma kapsamına girdikleri için ödemeye devam edip etmeyeceklerinin belli değildi. Ailelerin de borçlarını ödemelerine gerek olmadığı belirtildi.

Belge şart

Kapatılan 15 üniversitedeki öğrenciler, okul ücretlerini aynı ilde nakledildikleri yükseköğretim kurumlarına ödemeye devam edecekler. Öğrenciler, gelecek dönemi peşin ödediğini belgelemesi durumunda ise gideceği üniversiteye yeniden ücret ödemeyecek.