"İstanbul'da kapatılan askeri okulların arazileri imara açılacak"

Resmi Gazete'de yayımlanan kanun hükmünde kararnamenin 104. Maddesi ile kapatılan harp akademileri, askeri liseler, astsubay hazırlama okullarının nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın kapatılan askeri okullarla ilgili olarak "Piknik alanı yapılacak, güzel mekânlar yapılacak" açıklamasına rağmen bazı arazilerin ve binalarla ilgili gerçmişten beri 'imara açma planları' olduğu belirtildi.

İşte köklü değişiklikler getiren kanun hükmünde kararnamenin tam metni

İstanbul’un en değerli arazilerine sahip onlarca dönümlük kışla ve okulların ‘ne olacağı sorusu’ yanıt arıyor. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre kapatılan okullar ve değerli arazileri:

Boğazın incisi Kuleli

Üsküdar’da bulunan Kuleli Askerî Lisesi ilçenin en değerli arazisine sahip. İstanbul Boğazı’na neredeyse sıfır konumunda olan okul Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin ardından yeniçeri ordusunca kışla olarak kullanılmış. Neredeyse 500 yıllık bir tarihe sahip olan bu okulun arazisi üzerinde otel yapılacağına dair iddialar uzun zamandır gündemdeki yerini koruyor. Boğazın incisi olan bu okulun kapatılmasının ardından ne olacağı merak konusu.

Heybeliada Deniz Lisesi

Heybeliada Deniz Lisesi İstanbul’un turizm mekânlarından biri olan Heybeliada sahilinde yer alıyor. Denize sıfır arazide yer alan okul 1946-1947 yılında eğitime başladı.

Deniz ve hava harp okulları

Deniz Harp Okulu da Tuzla sahilinde yer alıyor. Kıyının en ucunda yer alan arazi bölgenin en değerlilerinden. Geçen yıllarda bu alanın imara açılıcağına dair iddialar yer aldı. Hava Harp Okulu İstanbul en değerli yerlerinden biri olan Yeşilyurt’ta yer alıyor. Bakırköy’e bağlı bu semtte satılık ev fiyatları yaklaşık 1 milyon TL’den başlıyor. Bölge Atatürk Havalimanı’na da yakın olması nedeniyle daha da önem kazanıyor.

Gözler Maltepe’de

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından en çok tartışılan kışlalar oldu. Darbe girişiminin ardından kışlaların önüne bir girişimin yaşandığı geceki gibi tankların sokağa çıkmaması için kamyonlar ve belediye otobüsleri çekildi. Başbakan Binali Yıldırım ise geçen günlerde kışlaların kapatılacağını söyledi. Yüzlerce dönüm arazi üzerine kurulu olan iki kışlanın kapatılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunlar Avrupa Yakası’nda Hasdal Kışlası, Anadolu Yakası’nda ise Maltepe’deki İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın da yer aldığı kışla. Maltepe’deki arazi Marmara Denizi’ne bakan tepesiyle dikkat çekiyor.

Hasdal 'rant' kıskacında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul Emlak Bölge Başkanlığı’nın, Hasdal ve Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlaları için istediği imar planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 2014 yılında gelmişti.

İBB Planlama Müdürlüğü’nün, MSB’nin başvurusu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, imar değişikliği ile 610 bin 402 metrekare inşaat alanı ve bu alanda 17 bin 440 nüfusun yaşamasının öngörüldüğünü belirtti. Büyükşehir Belediye Meclisi, Hasdal ve Tümgeneral Selahattin Gökkartal Kışlaları ile ilgili plan değişikliği teklifini “1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda düzenleme yapılmasının ardından değerlendirilmesi gerektiği” gerekçesiyle bakanlığa geri göndermişti.

GATA hastaneleri

Kararnameyle birlikte GATA ve askeri hastaneler de Sağlık Bakanlığı’na bağlandı. Haydarpaşa’da ve Taksim’de bulunan GATA’ya bağlı değerli hastane arazilerinin yerinde kalıp kalmayacağı ise yine soru işaretleri arasında.

Selimiye’de soru işareti

Darbe girişiminin bastırılmasında kilit rol oynayan 1. Ordu’nun karargâhının bulunduğu Selimiye Kışlası’yla ilgili geçmişte satılacağı ve kongre merkezi ya da otel olacağı iddia edilmişti.