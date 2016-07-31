İşte köklü değişiklikler getiren kanun hükmünde kararnamenin tam metni

Yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile Harp Akademileri askeri liseler ve astsubay okulları kapatıldı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Kararname kapsamında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ile asker hastaneleri de bakanlığa devredildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) bağlandı. Resmi Gazete’ nin bugünkü sayısında yer alan, ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’ kapsamında, kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanı’na bağlandı.

Kanun Hükmünde kararname (KHK) ile Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden kara, deniz ve kava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.

Kanun hükmünde kararnamenin tamamını okumak için tıklayın

Bu okullarda okuyan öğrencilerin durumu hakkında da çeşitli düzenlemeler yapıldı. Buna göre, harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile jandarma dahil astsubay meslek yüksekokullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu’nca üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullara naklen kaydedilecekler.

Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam eden öğrenciler ise Milli Eğitim Bakanlığınca giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara kaydedilecek.

Bu yıl mezun olanlar...

Yapılan düzenleme ile 30 Ağustos itibarıyla mezun olacak askeri öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbı da (yerleştirme) yapılmayacak.

Bu durumdaki öğrencilere üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullarca diploma verilecek, ayrıca bu madde kapsamında hakkında işlem tesis edilenlerden herhangi bir tazminat alınmayacak.

Maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görev ve yetkili kılındı.

Bu KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar (31 Temmuz 2016) herhangi bir sebeple TSK’ya bağlı askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere ilgili mevzuat uyarınca borç çıkarılmayacak, çıkarılmış borçlar tahsil edilmeyecek ve başlatılmış işlemler durdurulacak ancak bu amaçla yapılmış olan tahsilatlar iade edilmeyecek.

MSB’nin görev ve teşkilatı hakkındaki 1325 sayılı kanuna eklenen bir madde ile ihtiyaç duyulması halinde lise ve dengi okulları bitirerek fakülte ve yüksekokullara devam hakkını kazanmış olanlar ile fakülte veya yüksekokullarda okudukları sınıfı başarıyla geçen öğrencilere, seçildikleri takdirde yurtiçi ve yurtdışındaki yüksekokullarda askeri öğrenci olarak öğrenim yapma imkanı getirildi.

Okulların yönetim kadrosu

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve işgal ettikleri kadrolar hakkında, ilgisine göre 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun geçici 4. maddesi ile 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun geçici 7. maddesi hükümleri uygulanacak.

Diğer personel, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşundaki uygun kadrolara atanacak. Öte yandan 24 Mayıs 1989 tarih ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanunu da yürürlükten kaldırıldı.

Milli Savunma Üniversitesi'nin detayları

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.

Üniversitenin rektörü, Milli Savunma Bakanının önereceği ve Başbakanın uygun göreceği üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. Ayrıca rektöre, görevlerinde yardımcı olmak üzere sayısı dördü geçmemek üzere Milli Savunma Bakanı tarafından rektör yardımcıları atanacak. Üniversitenin teşkilatı, Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulacak.

Enstitü müdürleri, Milli Savunma Bakanı tarafından atanacak, enstitülerin altındaki gerekli akademik birimler, rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca oluşturulacak. Enstitülere giriş şartları ile enstitülerin kurulması, işleyişi ve diğer hususlar, Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları, üniversite bünyesinde ve denetiminde kendi özel kanunlarına göre faaliyet gösterecek, iş ve işlemleri üniversite rektörlüğü tarafından yürütülecek. Özel kanunların bu KHK’ya aykırı hükümleri uygulanmayacak.

Rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürleri ile enstitülerde görevli öğretim elemanları, akademik unvanlarının korunması, emeklilik yaş haddi ve diğer hakları yönünden 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na tabi öğretim üyelerine tanınan haklara ilaveten harp okullarında görevli öğretim elemanlarının haklarından aynen istifade edecek ve sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilecek.

Enstitülerde görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanacak. Ancak asker öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 12. maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı kanuna göre ödenen TSK hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenecek.

Öğretim elemanlarından 28 Şubat 1982 tarihli ve 2629 sayılı kanundan istifade edenlerin, anılan kanuna göre ödenen tazminatlarının, TSK Hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde tazminat ödemeleri 2629 sayılı kanun hükümlerine göre ödenecek.

Sosyal tesislerden subaylar gibi istifade edecek

Rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürlerine ayrıca 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 13. maddesine göre idari görev ödeneği verilecek. Bu kişiler, TSK sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade edecek, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanacak. Haftalık okutulması mecburi ders yükü dışında öğretim elemanlarına, üniversite rektörlüğünce belirlenecek esaslar çerçevesinde haftada en çok 20 saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11. maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenecek.