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15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD Genelkurmay Başkanı bugün Türkiye'de, gündem darbe girişimi ve Gülen

Joseph Dunford yarın Hulusi Akar'la bir araya gelecek

31 Temmuz 2016 14:32

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford bugün Türkiye'ye geliyor. Bugünü Adana'daki İncirlik Üssü'nde geçirecek olan Dunford, yarın Ankara'ya geçerek mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar'la bir araya gelecek.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’un bugünkü ziyareti, ABD Merkezi Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel’in “Muhataplarımız tutuklandı” sözlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sert tepki göstermesi nedeniyle, hassas bir dönemde gerçekleşiyor. Ziyaret, darbe girişiminin ardından Türkiye’ye destek vermesi anlamını da taşıyor. Habertürk'teki habere göre, Dunford “Gülen’in iadesi” konusunun ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilere hasar vermemesi için çaba harcayacak. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar ile Suriye’deki Halep ve Menbiç operasyonlarıyla ilgili detayları da görüşecek.

 

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