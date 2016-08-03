Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: Fethullah Gülen’in okulları kapatılmayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Eğitim Bakanlığı, bölgede faaliyet gösteren Fethullah Gülen cemaatine ait olan 20 okulun kapatılmayacağını duyurdu.

Habertürk’ün haberine göre, Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç gündür medyada Kürdistan bölgesinde 20 okula sahip 12 bin 719 öğrenciye eğitim veren Işık Okulları'nın kapatılacağına dair iddialar yayınlanıyor" denildi.

Açıklamada, söz konusu okulların kapatılması veya ileride nasıl yönetileceklerine dair hükümet tarafından bakanlıklarına herhangi bir resmi kararın gönderilmediğine yer verilerek, "Öğrencilerin genel menfaati her şeyin üstünde tutuluyor ve mevcut durumda okulların kapıları da kapatılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.