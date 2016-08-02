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Dünya

Teksas'ta üniversitelere silah sokulabilecek

Teksaslı Cumhuriyetçi Partililer yasanın bir başka toplu katliamı önleyebileceğini söylüyor

02 Ağustos 2016 20:03

ABD'nin Teksas eyaletinde 21 yaşından büyük üniversite öğrencilerinin kampüslerde gizleyerek silah taşıyabilmelerine izin veren bir yasa yürürlüğe girdi.

Yeni yasa uyarınca öğrenciler, gizlenmiş silahla sınıflara girebilecekler.

Teksas öğrencilerin üniversite binalarına silahla girebilmelerine izin veren sekizinci ABD eyaleti oldu.

Çok sayıda yükseköğrenim yetkilisi ve öğrenci bu yasayla öğrencilerin eyaletteki üniversitelere gitmek istemeyeceğinden kaygılı.

Ancak yasanın destekçileri yasanın nefsi müdafaa ve anayasal hakların kullanılması için "kritik önemde" olduğunu savunuyor.

Teksaslı Cumhuriyetçi Partililer yasanın bir başka toplu katliamı önleyebileceğini söylüyor.

İfade özgürlüğü kaygısı

Saldırganların sık sık direnişle karşılaşmayacaklarını bildikleri için üniversite kampüsleri ve sinemalar gibi silah bulunmayan yerleri hedef aldıklarına dikkat çekiyorlar.

Ancak 14 kişinin öldüğü Teksas Üniversitesi katliamının 50.yıldönümünde yürürlüğe giren yasanın karşıtlarıysa, bu durumun daha çok şiddet olayına yol açabileceğini söylüyor.

Bazı akademisyenlerde silahlı öğrenciler tehditkar bir atmosfer oluşturabileceğinden yasanın ifade özgürlüğüne zarar verebileceği kanısında.

1966'de eski deniz piyadesi Charles Whitman'ın düzenlediği katliamda Austin kentindeki Teksas Üniversitesi'nin ana kulesinden ateş açılmış ve 40'tan fazla kişi vurulmuştu.

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